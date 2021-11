Prins William en BBC in onmin na documentaire over moeizame relatie met broer Harry

De relatie tussen William en Harry is al jaren bijzonder beroerd. Beeld AP

De BBC heeft al de rechten verloren om over twee weken het door Kate en William georganiseerde kerstconcert in Westminster Abbey uit te zenden. Het liefdadigheidsconcert zal worden opgenomen door de BBC, maar de grote rivaal ITV mag het uitzenden. Dat verrassende besluit werd afgelopen week genomen door het koningshuis, als reactie op de eerste uitzending van The Princes and the Press.

In dit tweeluik beweert tv-maker Amol Rajan dat medewerkers van prins William, de toekomstige koning, negatieve verhalen over diens jongere broer de wereld in hebben geholpen. Daarbij zou het onder meer gaan om de geestelijke problemen van Harry. Rajan baseert zich daarbij met name op vrienden van Harry en diens vrouw Meghan, onder wie Omar Scobie, de woordvoerder van het duo.

Volgens Buckingham Palace zijn deze beweringen ‘totaal onwaar’. In koninklijke kringen leeft de vrees dat het tweede deel, dat maandagavond is te zien, nog meer ‘onwaarheden’ zal bevatten. Dan komt de ‘Megxit’ aan bod, het bittere en geruchtmakende vertrek van Harry en Meghan naar de Verenigde Staten. De relatie tussen William en Kate enerzijds en Harry en Meghan anderzijds is al jaren bijzonder beroerd.

Platina jubileum Elizabeth

Als de tweede aflevering inderdaad de vrees van het paleis bevestigt, dan loopt de BBC het risico nog meer uitzendrechten te verliezen. Komend jaar zullen er veel festiviteiten zijn ter gelegenheid van het platina jubileum van Elizabeth, de viering dat ze 70 jaar koningin is. William en de publieke omroep werken ook samen bij Earthshot, een ambitieus klimaatproject.

Het is niet alleen de inhoud die slecht valt in koninklijke kringen, maar ook de weigering van de omroep om vooraf inzage te geven in de omstreden documentaire.

Wat op de achtergrond meespeelt, is de woede die nog altijd bij prins William leeft over de leugens en manipulaties waarmee zijn moeder Diana een kwart eeuw geleden door BBC-interviewer Martin Bashir werd verleid tot het geven van haar fameuze, en fatale, interview. De omroep heeft jarenlang geweten dat Bashir vals spel heeft gespeeld, maar besloot de waarheid te verbergen. Begin dit jaar kwam alles aan het licht.