Prins William daagt ruimteracende miljardairs uit: maak je liever nuttig op deze planeet

Prince William bij een bezoek aan de Garden House in Peterborough, Engeland. Beeld Kirsty Wigglesworth / AP

Het ruimtetripje maakte onderdeel uit van de ‘Star Wars’ die Bezos voert met Virgin-oprichter Richard Branson en Tesla-topman Elon Musk. Deze miljardairs proberen elkaar te overtreffen zoals de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie dat deden tijdens de Koude Oorlog. Tijdens een bezoek aan Kew Gardens in Richmond liet de kleinzoon van koningin Elizabeth weten bepaald niet onder de indruk te zijn van dit ruimtetoerisme.

‘We hebben ‘s werelds grootste geesten nodig om de schade op onze planeet te repareren’, zo liet de 39-jarige prins weten, ‘in plaats van te zoeken naar de volgende bestemming om heen te reizen en te gaan leven’. Volgens William, een vader van drie jonge kinderen, zetten we de toekomst van de volgende generaties op het spel. Hij wees erop dat steeds meer jongeren gebukt gaan onder zorgen over de leefbaarheid van de aarde.

William deed zijn uitspraken aan de vooravond van de uitreiking van de eerste Earthshot Prize. De komende tien jaar zal hij vijf keer per jaar een prijs uitreiken voor het beste initiatief om de wereld een schonere plek te maken. De eerste winnaar uit vijftien kandidaten wordt zondag in het Londense Alexandra Palace bekend gemaakt. Elke winnaar krijgt een miljoen pond om te investeren in de ontwikkeling van diens initiatief.

Kennedy's Moonshot

In het boek Earthshot. Hoe we onze planeet kunnen redden legt William uit dat de term ‘Earthshot’ afgeleid is van John F. Kennedy’s ‘Moonshot’. Begin jaren zestig gaf de Amerikaanse president met deze term het startsein voor de reis naar de maan. Gezien de penibele staat van de planeet moeten we de ruimtedromen volgens de prins laten voor wat ze zijn. Het komende decennium is cruciaal, zegt hij.

Willam zal ook aanwezig zijn op de klimaattop die eind deze maand in Glasgow begint. Hij heeft zijn betrokkenheid bij het milieu niet van een vreemde. Zijn vader Charles ontpopt zich steeds meer tot een klimaatactivist, terwijl zijn opa, de eerder dit jaar overleden Philip, zich lang in heeft gezet voor het beschermen van olifanten en andere dieren. Samen met onder andere Prins Bernhard was hij in 1961 een van de oprichters van het Wereldnatuurfonds.