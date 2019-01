Prins Philip (97) kruipt weer achter het stuur, daags nadat hij over de kop sloeg met zijn auto

Op miraculeuze wijze overleefde de 97-jarige echtgenoot van de Britse koningin het ongeluk, maar twee inzittenden van een andere auto raakten lichtgewond. De slachtoffers hebben tegenover de Britse zondagskranten laten weten nog geen persoonlijk excuus te hebben ontvangen van de prins, noch van het paleis.

Het ongeluk gebeurde nadat Philip een provinciale weg op was gereden. Mogelijk gehinderd door de laaghangende zon raakte zijn Land Rover een passerende Kia. De klap was zo hard dat de koninklijke automobiel op zijn kant belandde. Geschrokken maar zonder verwondingen kroop Philip, die geen officiële plichtplegingen meer verricht, uit de wagen, daarbij geholpen door een advocaat die snel ter plekke was om hulp te verlenen. Een paar uur later stuurde aartsbisschop John Sentamu een tweet waarin hij de ‘almachtige God, de fontein van al het goede’ vroeg de prins-gemaal te steunen.

Medische hulp was nodig bij de inzittenden van de Kia, die in de heg was beland. De 45-jarige bestuurster brak haar pols en haar bijrijder (28) liep verwondingen op aan haar knie. Het duo werd naar het nabijgelegen Queen Elizabeth Hospital gebracht. Een baby op de achterbank bleef ongedeerd. De A149 waar het ongeval plaatsvond is een verraderlijke weg, waar in het verleden dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Prins Philip, die bekendstaat als een waaghals, was 23 jaar geleden ook al eens betrokken bij een auto-ongeluk, toen in het belendende graafschap Suffolk.

Hoogbejaarden op de weg

Via de politie hebben de slachtoffers de beste wensen ontvangen van het koninklijke echtpaar, dat traditiegetrouw op het platteland van Norfolk overwintert, maar er was geen persoonlijk contact. Tevergeefs wachtte de bestuurster Emma Fairweather uit King’s Lynn op bloemen van Philip, die niet bleek te hebben gedronken. Wel kreeg ze advies niet met de pers te praten. Door het ongeluk is ook de discussie opgelaaid over de vraag of de prins en andere hoogbejaarden nog moeten rijden, maar volgens de Britse ANWB zijn jongeren een veel groter gevaar op de weg dan ouderen.

Philip is niet van plan met rijden te stoppen. Zaterdag zat hij weer achter het stuur. Zonder gordel.