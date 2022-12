Prins Heinrich XIII, verdacht van samenzwering tegen de Duitse staat, verlangt terug naar de monarchie

Heinrich werd woensdag opgepakt in Frankfurt. Hij hoopte het nieuwe Duitse staatshoofd te worden, aldus justitie. Beeld AP

Een terugkeer van de monarchen als machthebbers in Duitsland: weinigen zullen de droom van Henrich XIII serieus hebben genomen. Maar in het Oost-Duitse vorstendom Reuss, waar zijn voorouders honderden jaren regeerden, waren de mensen volgens hem gelukkig. ‘Als zaken niet goed werkten, ging je gewoon naar de prins’, zei hij in 2019 op een conferentie in het Zwitserse Zürich. ‘Op wie moet je je nu richten? Je parlementariër op het lokale, federale of EU-niveau? Succes!’

De 71-jarige Heinrich nam zijn droom bloedserieus, bleek woensdag, toen hij werd gearresteerd in zijn huis in Frankfurt. Volgens Duitse aanklagers was hij een van de aanjagers van een woensdag opgerolde extreemrechtse groep die een gewelddadige couppoging plande. De politie doorzocht ook zijn kasteel in Thüringen, waar leden van de terroristische organisatie bijeen zouden zijn gekomen, melden Duitse media.

Hij hoopte het nieuwe staatshoofd te worden, aldus justitie. Zijn denkbeelden sluiten aan bij die van de Reichsbürgerbewegung, die gelooft dat de huidige Duitse regering een marionet is van de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog en terugverlangen naar het in 1871 opgerichte Duitse Rijk. Hij houdt er antisemitische denkbeelden op na: zo zei hij tijdens zijn beruchte toespraak in Zürich dat onder meer de Joodse Rothschild-familie achter het uitbreken van de wereldoorlogen zat.

De ‘Putsch-Prinz’, zoals de Duitse krant Die Zeit hem heeft betiteld, zou onder meer contact hebben gezocht met de Russische regering. De woensdag eveneens opgepakte Russische staatsburger Vitalia B. zou deze contacten hebben gelegd − en is volgens Duitse media de partner van de prins. Er zijn geen aanwijzingen dat Moskou bereid was te helpen. Voordat hij een relatie met B. aanging was hij getrouwd met een Iraanse, met wie twee kinderen kreeg.

Adellijke privileges

Formeel gezien is hij overigens geen prins: tot woede van Heinrich is de Duitse adel zijn privileges kwijtgeraakt nadat het door Kaiser Wilhelm II geleide land de Eerste Wereldoorlog had verloren. Dat belet hem niet om de titel te gebruiken, bijvoorbeeld in de naam van zijn vastgoedbedrijf: Büro Prinz Reuss. De gefortuneerde Heinrich heeft er een succesvolle zakelijke carrière op zitten, met name in de vastgoedhandel.

Ook is hij verre familie van het Nederlandse koningshuis: zijn grootvader was de broer van prinses Beatrix’ grootvader prins Hendrik. De Oranjes hielden de familie op afstand omdat Heinrichs opa een fanatieke nazi zou zijn geweest die een vriendschap onderhield met nazi-topman Hermann Göring. Toen Heinrich en zijn moeder in 2008 aan Beatrix vroegen de familie te rehabiliteren, ging zij hier niet op in.

Zijn eigen familie, met wie hij al meer dan tien jaar geen contact meer heeft, heeft zich van hem afgekeerd. Het in Oostenrijk woonachtige hoofd van Huis Reuss, Heinrich XIV (geen zoon), noemde hem deze zomer al een verwarde man die zichzelf heeft verloren in complottheorieën.