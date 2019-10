Prins Constantijn (50) voelde zich lang bekeken

Willem Alexander, koningin Beatrix en Constantijn tijdens Koninginnedag in Zuidlaren, 1982. Beeld Foto ANP

‘Mijn leven is over.’ Dat dacht de toen 10-jarige prins Constantijn toen zijn ouders hem en zijn broers vertelden dat hun moeder Beatrix op 30 april 1980 koningin zou worden. ‘Het was een bom die insloeg’, zei Constantijn zondag in een persoonlijk interview bij RTL Nieuws ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.

Constantijn, de jongste broer van koning Willem-Alexander, is getrouwd met Laurentien Brinkhorst. Het paar woont met hun drie kinderen in Den Haag. Constantijn treedt op Koningsdag en Prinsjesdag naar buiten als lid van het Koninklijk Huis en geeft soms interviews over zijn werk als pleitbezorger van start-ups. Openbare ontboezemingen over het gezinsleven doet hij zelden.

‘Ik dacht: nu gaat alles veranderen. Mijn leven is over. Mijn vrijheid, onbezonnenheid. We zouden toen ook van Baarn naar Den Haag verhuizen.’ Dat werd paleis Huis ten Bosch, waar Willem-Alexander nu opnieuw woont. Ook de koning liet zich eerder in vergelijkbare bewoordingen uit: hij verliet als 16-jarige kroonprins het ouderlijk huis om zijn schoolloopbaan in Wales voort te zetten.

Trouwe vrienden

Constantijn merkte inderdaad dat hij zijn vrijheid ‘ten dele’ kwijt was. ‘Ik had ook het gevoel dat men naar mij keek. Zeker wat later, in de puberteit. Vinden mensen me nou leuk omdat ik ben wie ik ben, of om mijn naam? Dat vond ik wel een moeilijke periode.’ Hij voltooide het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en studeerde daarna rechten in Leiden.

‘Ik kon daar vrij meedogenloos zijn’, zei de prins over zijn studietijd. ‘Als ik het gevoel had dat iemand net iets te aardig was, ging meteen het licht op rood. Ik denk dat mensen mij af en toe best arrogant vonden. Maar ik dacht dan: waarom ben jij zo geïnteresseerd? Achteraf zijn veel van die mensen trouwe vrienden geworden.’

Na zijn studie werkte Constantijn onder andere voor de eurocommissarissen Hans van den Broek en Neelie Kroes in Brussel. Naast zijn huidige werk als ambassadeur voor jonge bedrijven bestiert hij sinds twee jaar samen met zijn vrouw de Stichting Number 5, die vanuit een kantoor in Den Haag sociale initiatieven ontwikkelt.

Langs-de-lijnouder

Voor het televisieportret liet Constantijn zich thuis filmen, winkelend bij Albert Heijn en op het voetbalveld, als vlaggende vader bij een wedstrijd van zijn zoon. Beatrix en Claus waren geen langs-de-lijnouders, vertelde hij. ‘Maar ik heb absoluut niet het gevoel dat ze ons hebben verwaarloosd.

Ze hadden het gevoel dat wij buitenshuis niet zoveel vrijheid hadden als andere kinderen, dus ze zeiden altijd: je mag iedereen meenemen. Ze hebben ons behoorlijk wat ruimte en vertrouwen gegeven.’

Constantijn, vierde in lijn voor troonopvolging, zei nu nauwelijks nog last te hebben van de spreekwoordelijke gouden kooi. ‘Je krijgt ook heel veel positieve dingen door de positie waarin ik zit.’