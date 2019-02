Prins Carnaval (30) uit het Limburgse Holtum zit in de cel, dus neemt de 11-jarige Esmee het over

Halverwege januari, in de vroege ochtend, stond zijn net opgeknapte woning in lichterlaaie. De Prins woonde er met zijn vriendin Linda, bekroond tot prinses van het Katerrijk, de carnavaleske benaming van het dorp. Tot groot ongeloof van zijn omgeving – ‘Mike was altijd zo’n vriendelijke gozer’ – werd de Prins door de politie ingerekend. Hij staat later dit jaar terecht.

De twee zouden relatieproblemen hebben, zo gonsde het in de wijk. Mike, ironisch genoeg lid van de vrijwillige brandweer, zou kort na de brand in ontstoken woede zijn Prinsenpak op straat hebben gegooid. Het werd hem allemaal wat te veel, speculeert een buurvrouw in het Algemeen Dagblad. ‘Hij is jaren aan het verbouwen in dat huis, doet ook dat prinsschap er nog bij. Het is heel tragisch.’

Nog altijd is de voorgevel van het huis in Holtum zwartgeblakerd. Het raam voor de woonkamer is dichtgetimmerd. De grote carnavalsmuts, die ter decoratie boven de voordeur hing, is verwijderd. ‘Zijn voorlopige hechtenis is op 24 januari met negentig dagen verlengd’, zegt een woordvoerder van het OM.

11-jarige Esmee

De Holtumse carnavalsvereniging De Katers hield na het incident beraad en besloot het feestseizoen voort te zetten zonder prinsenpaar. ‘Als vereniging zetten we de activiteiten voort zoals gepland, maar dan alleen met onze jeugdprinses’, maakte voorzitter John Janssen toentertijd bekend. De jeugdprinses is de 11-jarige Esmee, leerling van groep acht van basisschool Het Avontuur. Zij zal dit jaar het boegbeeld van het dorp zijn.

In die rol zal ze zaterdag de sleutel van de lokale overheid in ontvangst nemen; een teken dat het feestgedruis kan losbarsten. In de aanloop hiernaartoe werkt ze besprekingen met andere prinsen af, bezoekt ze verzorgingstehuizen en recepties. Of de 11-jarige zo meteen ook, zoals dat een goede prins betaamt, rondjes bier gaat uitdelen is nog zeer de vraag.

Carnavalsvereniging De Katers wil niets meer kwijt over hun onttroonde Prins Carnaval, een vertrouwd lid van de Raad van Elf. Alle focus ligt op de komende dagen. Want ook zonder Mike wordt het feest.