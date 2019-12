Prins Andrew verder in nauw door beschuldiging van seks onder dwang met 17-jarige

Virginia Giuffre tijdens het interview met de BBC waarin zij prins Andrew ervan beschuldigt dat deze driemaal seks heeft gehad met haar toen zij 17 jaar was. Buckingham Palace sprak de beschuldigingen tegen. Beeld AP

Ook vertelde zij dat ze daarvoor geronseld was door Ghislaine Maxwell, de vriendin van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Die pleegde in augustus zelfmoord nadat hij was gearresteerd wegens het misbruiken van minderjarige meisjes.

Prins Andrew legde vorige maand al zijn officiële functies neer na een rampzalig verlopen interview met de BBC waarin hij afstand probeerde te nemen van Epstein en ontkende dat hij seks had gehad met Giuffre, die toen nog Virginia Roberts heette. Maar het lijkt erop dat zijn problemen alleen maar zijn toegenomen door het BBC-programma Panorama. Daarin maakte de nu 35-jarige Giuffre gehakt van de ‘belachelijke uitvluchten’ van prins Andrew en diens beweringen dat hij haar nooit heeft ontmoet. Ze riep de Britten op haar ‘te steunen bij dit gevecht en dit niet te accepteren als ‘oké’’.

Het interview bevatte geen keiharde bewijzen dat de prins heeft gelogen over zijn contacten met Giuffre, maar pijnlijk was wel dat Panorama een e-mail uit 2015 op het spoor is gekomen waarin Andrew Maxwell vraagt of ze hem kan helpen zich te weer te stellen tegen de beschuldigingen van Roberts. ‘Ik heb wat specifieke vragen voor je over Virginia Roberts', schrijft hij. Daarop antwoordt Maxwell: ‘Ik heb wat info. Bel me als je tijd hebt.'

Arm om middel

In zijn eigen gesprek met de BBC trok Andrew de echtheid in twijfel van een foto waarop hij met zijn arm om het middel van de 17-jarige Giuffre staat, met Maxwell op de achtergrond. Volgens Andrew was het ‘een foto van een foto van een foto’, zodat niet meer te achterhalen valt of er mee geknoeid is. Maar tegenover Panorama bevestigde haar voormalige vriendje dat hij die foto destijds heeft gezien. Giuffre heeft het origineel afgegeven aan de FBI.

Volgens het programma liggen er voor de prins, zodra hij voet aan de grond zet in de Verenigde Staten, dagvaardingen klaar van advocaten van de slachtoffers van Epstein. Zij willen hem aan de tand voelen over zijn contacten met Epstein, die eerder al was veroordeeld wegens seks met minderjarigen. Bij het neerleggen van zijn functies liet Andrew weten dat hij bereid is om justitie te woord te staan, maar vooralsnog heeft hij niet gereageerd op verzoeken van advocaten van Epsteins slachtoffers.

Anders dan de Britse vorstin Elizabeth kan de prins zich niet beroepen op immuniteit als hij wordt gedagvaard. Ook als hij louter als getuige wordt gedagvaard, loopt Andrew volgens Amerikaanse juristen het risico dat het er toch op uitloopt dat hij zelf wordt aangeklaagd. Als hem gevraagd wordt mee te werken aan het onderzoek naar Epstein en diens netwerk, zal Andrew van zijn advocaten vermoedelijk het advies krijgen zich te beroepen op zijn zwijgrecht, om ongelukken te voorkomen. Zeker na het rampzalige interview met BBC-journalist Emily Maitlis hebben die er waarschijnlijk weinig vertrouwen in dat hij zonder kleerscheuren uit een verhoor zal komen.