Prins Andrew schikt met Virginia Roberts en voorkomt civiele rechtszaak in VS

Prins Andrew bij een zakentop in Thailand, in 2019. Hij heeft zijn koninklijke titels moeten opgeven. Beeld AP

Andrew zal een flink bedrag overmaken aan een liefdadigheidsinstelling voor slachtoffers van mensenhandel, die Roberts zal uitzoeken. Zij had de 61-jarige Andrew afgelopen zomer aangeklaagd. Ze beweert dat ze, als 17-jarige, meerdere malen seks had gehad met de prins, iets dat hij ten stelligste ontkent.

Roberts (38) stelt dat ze via de investeerder en pedofiel Jeffrey Epstein met de Andrew in contact is gekomen. Er bestaat een foto waarop is te zien dat hij een hand om haar middel legt, met op de achtergrond een lachende Ghislaine Maxwell, de metgezel van Epstein. Volgens Andrew is de foto niet echt, maar een trucage. Het origineel blijkt onvindbaar te zijn.

Prins Andrew twintig jaar geleden met Virginia Roberts, die toen 17 was. Op de achtergrond Ghislaine Maxwell. Volgens Andrew is de foto een trucage. Beeld ANP / REX by Shutterstock HH

Schikking met Epstein

Met de drie jaar geleden in een politiecel gestorven Epstein had Roberts jaren geleden al een schikking getroffen. Dit akkoord, zo had een Amerikaanse rechter geoordeeld, stond een civiele aanklacht tegen Andrew niet in de weg. Roberts leek vastbesloten de zaak voor de rechter te krijgen, maar besloot alsnog te schikken, wat een opluchting zal zijn voor Andrew en de rest van de koninklijke familie.

Vanwege haar beschuldigingen heeft Andrew zijn koninklijke titels moeten prijsgeven, waaronder zijn aanspreektitel Zijne Koninklijke Hoogheid. Hoe hoog het bedrag is dat hij zal overmaken, is niet bekendgemaakt, maar het vermoeden bestaat dat het bedrag in de miljoenen loopt. In de schikking beweert Andrew haar moed te bewonderen en nooit de bedoeling te hebben gehad haar naam door het slijk te halen. Zijn eigen reputatie is onherstelbaar beschadigd geraakt door deze slepende affaire.

Vast staat dat hij goed bevriend was met zowel Epstein als Maxwell. Laatstgenoemde is onlangs door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan onder meer mensenhandel. Een levenslange celstraf dreigt. Onlangs verschenen er foto’s in de Engelse pers waarop te zien is hoe Maxwell samen met Bill Clinton en acteur Kevin Spacey een door Andrew geregeld privébezoek brengt aan Buckingham Palace.