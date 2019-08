Prins Andrew: ‘Ik was nooit getuige van strafbaar gedrag van Jeffrey Epstein’

Prins Andrew Beeld REUTERS

De prins stelde dat hij Epstein sinds 1999 kent. Hij liet weten dat hij Epstein een tot twee keer per jaar zag en dat hij tijd heeft doorgebracht in een aantal verblijven van de multimiljonair. ‘Tijdens de beperkte tijd die ik met hem doorbracht, ben ik nooit getuige geweest van gedrag dat vervolgens leidde tot zijn arrestatie.’

Verder stelde Andrew dat het hem spijt en dat het een fout was om contact te houden met Epstein nadat die in 2008 was veroordeeld voor seksueel misbruik.

Onlangs doken foto’s uit 2010 op van Andrew bij de voordeur van de woning van Epstein in New York. De beelden van Andrew werden gepubliceerd door de Mail Online. Daarop is te zien dat Andrew zwaait naar een jonge vrouw die het pand heeft verlaten terwijl Epstein in een auto met chauffeur stapt.

De broer van prins Charles wordt al jaren achtervolgd door zijn banden met Epstein. In 2014 al zongen beschuldigingen rond dat Andrew zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige die in de kringen van Epstein verkeerde.