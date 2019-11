Prins Andrew graaft kuil voor zichzelf tijdens tenenkrommend interview

BBC-journalist Emily Maitlis in gesprek met Prince Andrew. Beeld BBC

Een half jaar lang heeft het actualiteitenprogramma Newsnight met Buckingham Palace onderhandeld over een interview met de 59-jarige prins, wiens gedrag al jaren voor problemen zorgt binnen koninklijke kringen. De onderhandelingen werden intensiever na het overlijden van Epstein, deze zomer, in een politiecel. Afgelopen week kwam het ja-woord van de prins in kwestie. De koningin blijkt er niets van te hebben geweten.

Reputatieherstel

Als reputatieherstel het doel van Andrew en zijn PR-adviseurs was, dan hebben ze zich verkeken. De prins werd een uur lang gefileerd door Maitlis, die haar verbazing soms niet kon verbergen. Vooral de vraag waarom hij naar Epstein toeging nadat deze uit de gevangenis was vrijlaten, bleek problematisch voor Andrew te zijn. Hij beweerde dat hij naar New York was gegaan om de vriendschap te verbreken. Om dat telefonisch te doen vond hij beneden zijn waardigheid.

Bij dat bezoek werd hij met Epstein gefotografeerd tijdens een wandeling in Central Park. Maitlis suggereerde dat de investeerder deze foto had geregeld en de prins had gebruikt voor zijn eigen eerherstel. Andrew verwees dat naar het rijk der fabelen. Dat hij na ‘het verbreken van de vriendschap’ nog vier dagen zou blijven logeren, was volgens de prins simpelweg een praktische kwestie. Hij moest voor zaken in New York en omstreken zijn.

‘Nog dagelijks schop ik mezelf over deze beslissing,’ erkende hij.

Arm in arm

Nog grotere problemen zorgde de foto in het Londense huis van hun beider vriendin Ghislaine Maxwell, waarop hij arm in arm staat met de toen minderjarige Roberts. Andrew kan zich niet herinneren dat deze foto door Epstein is genomen en twijfelde zelfs aan de authenticiteit ervan. Hij herinnerde zich wel dat hij die bewuste avond, acht jaar geleden, met zijn dochter Beatrice aan het eten was bij de Pizza Express in Woking, een welvarend stadje ten zuidwesten van Londen.

Uit eten in Woking was zo uitzonderlijk, zei hij, dat het hem tot op de dag van vandaag bij is gebleven. Hij ontkende met Roberts te hebben gedanst op het sekseiland van Epstein in de Bahama’s. Ook het verhaal over een orgie aldaar met Roberts en zeven andere jonge vrouwen was onzin, aldus de prins. Roberts heeft al deze beschuldigingen neergelegd in een juridisch document voor een civiele zaak bij een Amerikaanse rechtbank. Andrew zei geen idee te hebben van haar motieven.

Hij toonde tijdens het interview geen empathie met de slachtoffers van Epstein en gebruikte regelmatig de ongepaste zinsnede ‘grappig genoeg’. Zijn verdediging deed erg denken aan het ‘Ik had geen seks met die vrouw’ dat Bill Clinton bezigde in de Lewinsky-zaak. Clinton, toevallig, was ook een goede vriend van Epstein. Toen Andrew zei dat Epstein zich op een ‘onbehoorlijke wijze’ had gedragen, corrigeerde Maitlis hem. ‘Hij was een zedendelinquent,’ beet ze de prins toe.

Hork

Tijdens zijn bezoeken aan Epstein had Andrew wel eens vrouwen in diens villa’s gezien, maar hij verkeerde in de veronderstelling dat dat ze tot de bediening hoorden. De prins, die bekend staat als een hork, benadrukte dat hij bij Epstein was om te netwerken en deed hem af als een gewone vriend. Bijzonder was evenwel dat Epstein, samen met Maxwell, te gast was op Sandringham, het winterverblijf van de koninklijke familie in Norfolk waar alleen heel goede vrienden welkom zijn.

De eerste commentaren op het interview waren vernietigend. ‘Mensen doen vaak lelijk over politici. Maar ik kan me er geen een voor de geest halen die, na een grondige voorbereiding, zo’n slecht interview heeft gegeven,’ schreef Sunday Times-journalist Tim Shipman,’ ‘wat we hebben gezien is historisch.’ Zijn Sun-collega Tom Newton Dunn sprak over ‘het slechtste eigen doelpunt van de koninklijke familie aller tijden’.