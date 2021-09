Prins Andrew gedagvaard door vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik

Prins Andrew tijdens de begrafenis van zijn vader in april. Beeld REUTERS

Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, moet voor 17 september reageren op Giuffre’s aanklacht. De eerste zitting in de door haar aangespannen zaak staat voor komende maandag in New York gepland.

Hoewel hij samen met haar op een foto staat, heeft de 61-jarige Andrew altijd volgehouden de aanklaagster nooit te hebben ontmoet. Hij deed dat onder meer in een geruchtmakend interview met de BBC, twee jaar geleden. De nu 38 jaar oude Virginia Giuffre, die indertijd Virginia Roberts heette, beweert via Jeffrey Epstein met de prins in contact te zijn gebracht. Epstein overleed twee jaar geleden in een New Yorkse politiecel. Volgens de officiële lezing is de zakenman en zedendelinquent door zelfmoord om het leven gekomen.

De vriendschap tussen Andrew en Epstein achtervolgt de prins nu al jaren. Volgens Giuffre weet Andrew dat ze een soort seksslaaf voor Epstein was. Ze is vastbesloten om de prins voor de rechter te krijgen, civiel danwel strafrechtelijk. Andrew weigert naar de Verenigde Staten af te reizen en wil überhaupt niets met de zaak te maken hebben. Om die reden speelt hij kat en muis met de advocaten van Giuffre. Onlangs is hij naar zijn moeder in Balmoral gevlucht, het zomerverblijf van de koninklijke familie in de Schotse Hooglanden.

Uit juridische documenten die vrijdag zijn overhandigd aan de Amerikaanse rechtbank is gebleken dat de dagvaarding na een mislukte poging op 27 augustus met succes is afgeleverd. Andrew was niet thuis en zou agenten de opdracht hebben gegeven niets aan te nemen. Dat blijkt nu toch te zijn gebeurd. Het advocatenteam van Andrew is niet te spreken over de hardnekkige handelswijze van de Amerikanen. Andrew wordt niet strafrechtelijk vervolgd door de Amerikaanse justitie, maar door Giuffre zelf. Ze zegt een machtig persoon als Andrew verantwoordelijk te willen houden voor zijn daden, twee decennia geleden.

Voor de 96-jarige Elizabeth is de vervolging van Andrew een drama, temeer omdat hij haar oogappel zou zijn. Buckingham Palace heeft de aantijgingen tegen Andrew vooralsnog in alle toonaarden ontkend.