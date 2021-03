Primeur: vrouwelijke scheidsrechter bij interland Nederlands mannenelftal

Scheidsrechter Stephanie Frappart uit Frankrijk, hier in actie tijdens het duel tussen AS Monaco en Lille. Beeld REUTERS

De 37-jarige arbiter is in Nederland enigszins bekend door haar optreden in de finale van het WK voor vrouwen in Lyon, in 2019, tussen Oranje en de Verenigde Staten. Ze gaf de Amerikanen toen een strafschop na consultatie van de VAR, die een overtreding van Stefanie van der Gragt had geconstateerd. Megan Rapinoe benutte die strafschop voor 1-0, de Amerikanen wonnen de finale met 2-0.

Frappart geldt als de uitblinker onder vrouwelijke scheidsrechters. Ze maakte al geregeld de ‘oversteek’ naar het voetbal voor mannen, onder meer bij het duel in de Champions League tussen Juventus en Dinamo Kiev, afgelopen december, en bij de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Chelsea en Liverpool in 2019. Ze was ook de eerste vrouw die een wedstrijd leidde in de hoogste Franse mannencompetitie.

Het Nederlands elftal speelt deze maand drie duels om de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Eerst uit tegen Turkije, dan thuis tegen Letland, tenslotte in Gibraltar.