Primeur: president Trump met een mondkapje

Beeld AP

Trump maakt er geen geheim van dat hij niet graag gezien wordt met een mondkapje, volgens sommigen omdat hij dat als een teken van zwakte ziet. Om de president te verleiden toch een mondkapje te dragen tijdens een werkbezoek, had de Ford-fabriek in Ypsilanti die nu beademingsapparatuur voor coronapatiënten produceert, een speciaal exemplaar voor hem klaarliggen, met het presidentiële zegel erop.

Maar Trump weigerde een mondkapje te dragen waar de pers bij was, ook al had de leiding van het bedrijf daarom gevraagd. ‘Ik heb er wel eentje daarachter gedragen, maar ik wilde de pers niet het plezier gunnen dat te zien’, legde hij zijn weigering uit. De tv-zender NBC News kreeg toch beeld van het deel van de rondleiding waar de pers niet bij mocht zijn in handen, vermoedelijk via een werknemer van de fabriek.

PHOTO: President Trump wears face mask at Ford plant in Michigan pic.twitter.com/zvVEPXj5wZ — GrantB911 (@GrantB911) 21 mei 2020

Trump zei dat hij het niet nodig vond de hele tijd een mondkapje te dragen, omdat hij iedere dag getest wordt op corona en de uitslag steeds negatief is. Maar zijn weigering zich te houden aan de regels in de fabriek kwam Trump te staan op een uitbrander van Dana Nessel, de openbaar aanklager van Michigan. Zij noemde Trump een ‘dreinend kind dat de regels weigert te volgen’. De Democraat deed er nog een schepje bovenop door te zeggen: ‘Hij is een belachelijke figuur en ik schaam me ervoor dat hij president van de Verenigde Staten is.’

Trump sloeg uiteraard meteen terug met een tweet waarin hij Nessel een ‘mafkees’ en een ‘niksnut’ noemde.

Sinds er ook in het Witte Huis enkele coronagevallen werden ontdekt, draagt iedereen die daar werkt een mondkapje, behalve Trump. Hij is bang dat het zijn boodschap ondermijnt dat de coronacrisis onder controle is en dat het tijd is de economie weer op gang te brengen. Bij zijn bezoek aan de Ford-fabriek voorspelde hij een spectaculair herstel van de economie: ‘Dit land staat op het punt van een grootse comeback. Dit gaat een ongelooflijke comeback worden. Let maar op. Het is al aan de gang.’