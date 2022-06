Primeur: Nasa lanceert raket vanaf commerciële ruimtebasis in Australië

De lancering vanaf Arnhem Space Center Beeld AFP

Voor het eerst lanceerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa namelijk een missie vanaf een commerciële lanceerbasis buiten het eigen grondgebied. Het was bovendien 27 jaar geleden dat Nasa überhaupt iets vanaf Australië lanceerde. Begin juli volgen nog twee lanceringen vanaf de basis.

De sonde bereikte na de lancering een hoogte van 326 kilometer en bungelde even daarna aan parachutes terug naar de aarde. De raket vervoerde de zogeheten X-Ray Quantum Calorimeter van de University of Wisconsin, een instrument gekoeld tot ééntwintigste graad boven het absolute nulpunt.

Tijdens zijn korte verblijf in de ruimte verrichte het metingen aan röntgenstraling afkomstig uit de diepere kosmos. Op die manier hopen de betrokken wetenschappers meer informatie te vergaren over het dwarrelende stof tussen de sterren en de invloed daarvan op de vorming van sterren en sterrenstelsels.

Vlakbij de evenaar

De Australische lanceerbasis is qua locatie een fijne plek voor een missie richting ruimte. De basis bevindt zich vlakbij de evenaar, waar de grond net iets sneller draait, bijvangst van het feit dat de aarde een bol is. Raketten krijgen daardoor bij lancering vanaf de evenaar een iets hogere startsnelheid cadeau.

Bovendien is het weer er droog en stabiel. Waar in bij de Nasa-basis in Florida raketlanceringen regelmatig moeten worden uitgesteld vanwege regen of onweer, heb je daar in Australië minder last van. Toch gooide ook bij deze lancering het weer roet in het eten. Het vertrek werd een aantal keer uitgesteld vanwege harde wind.

Dat Nasa voor deze lanceringen naar Australië uitweek, heeft echter bovenal een wetenschappelijke reden. De drie sondes gaan onder meer metingen doen aan het Alpha Centauri-stelsel, bestaand uit drie afzonderlijke sterren. Het zijn de sterren die kosmisch gezien het dichtst bij de zon staan. De sondes gaan kijken of op de planeten rond die sterren eventueel leven zou kunnen bestaan.

Alpha Centauri is alleen vanaf het zuidelijk halfrond goed zichtbaar. Omdat de sondes zo kort in de ruimte blijven, was een lancering vanaf Australië daarom de beste optie.

Oorspronkelijke bewoners

Voor de lancering reisden 70 Nasa-werknemers van de VS naar Australië. De ruimtevaartorganisatie was de eerste klant van de nieuwe lanceerbasis, die zich bevindt op het Dhupumaplateau; grond dat eigendom is van de Yolŋu, de oorspronkelijke bewoners. Zij verleenden speciaal toestemming voor de lanceringen.

Nasa heeft beloofd de brokstukken en overige onderdelen van de raket die terug naar aarde zijn gevallen te verzamelen en te vervoeren naar de Verenigde Staten.

De lancering vanuit Australië past bij de uitgebreidere samenwerking tussen het land en de Verenigde Staten. Zo werken de landen onder meer samen aan de Artemis-missies, die mensen terug naar de maan moeten brengen, en een toekomstig maanwagentje.