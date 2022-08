Primeur in het Utrechtse studentenleven: ook mbo’er mag bij de intree

De stand van R.S.V.H., dinsdag in het Wilhelminapark. De Utrechtse vereniging is speciaal opgericht voor studenten van het mbo. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Om haar heen schuifelen haar leeftijdsgenoten nieuwsgierig langs de feestelijke marktkraampjes in het Utrechtse Wilhelminapark, waar de studentenverenigingen leden werven onder de verse lichting studenten. Maar de 17-jarige Merel Heighton is deze dinsdag al snel uitgekeken op de verenigingsmarkt van de Utrechtse Introductie Tijd. Zij had, net als haar vrienden die naar het hbo of de universiteit gaan, graag lid willen worden van Veritas. Maar omdat ze een mbo-opleiding gaat volgen, wordt ze niet toegelaten. ‘Het is niet anders, ik maak er zelf wel wat van’, zegt ze berustend.

Als aanstaande mbo’er mag ze in Utrecht dit jaar voor het eerst meedoen aan de feestelijke introductietijd voor studenten, iets wat in andere studentensteden nog niet kan. Maar op andere vlakken vist zij als mbo-student nog steeds achter het net.

Het idee om mbo’ers dit jaar wel uit te nodigen bij de introductieweek ontstond aan het begin van de zomer. In de korte tijd die er toen nog over was, meldden 26 van hen zich aan. In totaal studeren ruim 27 duizend mbo-studenten in Utrecht, waarvan een deel eerstejaars is. In heel Nederland volgen ruim 500 duizend studenten een mbo-opleiding, tegenover 500 duizend hbo’ers en ruim 300 duizend universiteitsstudenten.

Ongemakkelijke vraag

In een tijd waarin arbeidsmarkttekorten oplopen en de behoefte aan mbo-opgeleiden steeds groter wordt, dringt een ongemakkelijke vraag zich op: waarom worden mbo-studenten anders behandeld dan hun studerende leeftijdsgenoten van hbo- of universitaire opleidingen?

Het komt doordat mbo’ers volledig onterecht als ‘anders’ worden gezien, denkt Marije Hulsbosch van de MBO Raad. ‘Een studententijd zou geen privilege moeten zijn voor hbo- of wo-studenten, dat zou doodnormaal moeten zijn, ongeacht je opleiding.’ Dat geen enkele andere studentenstad behalve Utrecht ooit bedacht om mbo’ers uit te nodigen bij de introductie, laat volgens haar zien hoeveel er nog moet gebeuren. ‘En dat in een tijd waar een goede loodgieter meer kan verdienen dan een advocaat.’

Tot de politiek is het inmiddels wel doorgedrongen dat de positie van mbo-studenten moet worden verbeterd. De afgelopen jaren zijn de tegemoetkomingen voor studenten van de verschillende opleidingsrichtingen steeds meer gelijkgetrokken, laat de woordvoerder van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weten. Zo hadden een aantal jaar geleden niet alle mbo’ers recht op een OV-vergoeding, maar nu wel. Als volgend jaar de basisbeurs weer wordt ingevoerd, moet het gat tussen de groepen studenten helemaal worden gedicht, heeft minister Dijkgraaf (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eerder al aangekondigd.

Toch zijn er in de praktijk nog verschillen tussen de opleidingsrichtingen, zegt Jelmer Becker van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. Zo komen mbo-studenten niet altijd in aanmerking voor studentenkortingen bij bedrijven, kunnen ze niet overal lid worden van studentenverenigingen en is het opnemen van een bestuursjaar voor hen meestal ingewikkelder dan voor hun medestudenten van het hbo of wo.

Leeftijdsgrens

In het Wilhelminapark kan geen van de studentenverenigingen waar mbo-studenten niet welkom zijn, uitleggen waarom dat zo is. Ze zijn allemaal geïnstrueerd om niet met de pers te praten. Uit navraag bij de voorzitter van vereniging Veritas blijkt de reden tweeledig: mbo’ers voldoen over het algemeen niet aan de leeftijdsgrens van 18 jaar en kunnen daarom pas later aan hun 5-jarige lidmaatschap beginnen. En omdat mbo-studenten na hun studie snel gaan werken, kunnen ze maar een korte tijd een bijdrage leveren aan de vereniging, is de gedachte.

Dat antwoord wijst er volgens Hulsbosch op dat de studentenvereniging zich slecht heeft verdiept in het mbo. ‘De gemiddelde mbo-student is tussen de 20 en 23 jaar oud en studeert na het afronden van de basisberoepsopleiding vaak nog door. Dus dat ze maar kort actief zouden kunnen zijn, is niet per definitie waar.’

Ook twee eerstejaars hbo-studenten die aan de rand van het park met een ijsje in de hand even uitrusten van de festiviteiten, snappen het argument niet. ‘Ik kan toch ook lid worden als ik 20 ben en in mijn derde jaar van mijn studie zit, waarom mbo-studenten dan niet?’, vraagt de 17-jarige Wessel Kouwenhoven zich af.

Eigen vereniging

Bij één kraampje in het Wilhelminapark gooien studenten het vanwege het gebrek aan andere opties maar over een andere boeg. Tegenover de bakfiets met dj-apparatuur staat een stand van R.S.V.H. (Referendum Sanctum Hollandicus Vereniging Utrecht), een studentenvereniging die afgelopen jaar speciaal voor mbo-studenten werd opgericht. Kimberley Collard (18), die achter de kraam staat, is zelf het levende bewijs van het belang ervan. Vanwege het gebrek aan studentenleven op het mbo was ze bijna naar het hbo gegaan, terwijl dat eigenlijk minder goed bij haar past, zegt ze.

Om aandacht te vragen voor hun kersverse vereniging hebben ze dinsdag een roze stormbaan opgetuigd waar studenten met elkaar een wedstrijdje kunnen doen, terwijl ze vanaf de zijkant met waterpistolen worden natgespoten. Geheel in de studententraditie moet de verliezer vervolgens een kledingstuk ophangen aan een kroonluchter, waar tegen het eind van de middag al menige beha en sok bungelt.

Haighton vindt het jammer dat ze niet bij iedere vereniging lid kan worden, omdat het eigenlijk niet uit zou moeten maken wat je studeert. Ze laat zich er niet door uit het veld slaan. Ze kent al mensen bij haar favoriete vereniging Veritas, bij wie ze deze week kan slapen en met wie ze vanmiddag in een bootje over de grachten gaat varen. Zo kan ze alsnog van het verenigingsleven proeven. En daarnaast heeft ze nog een andere troef in handen waarmee ze haar studententijd wel doorkomt: ‘Ik word met uitgaan altijd ouder geschat dan ik ben, dus ik mis niks.’