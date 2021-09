Primeur in het Nederlandse vrouwenvoetbal: Feyenoord betaalt transfersom aan Ajax

Zoï van de Ven (l.) van sc Heerenveen en Samantha van Diemen (r.) van Feyenoord tijdens een eredivisiewedstrijd. Beeld Getty Images

De clubs willen geen commentaar geven op deze transfer, maar anonieme bronnen bevestigen dat Feyenoord eerder dit jaar een vergoeding heeft betaald voor de overgang van Samantha van Diemen. De 19-jarige jeugdinternational speelde bij Ajax en had daar een doorlopend contract. Op verzoek van Feyenoord spraken de clubs af dat de transfersom geheim zou blijven.

Geldzaken liggen gevoelig in het vrouwenvoetbal, waarin iedere cent verantwoord moet worden. Volgens de bronnen ligt het bedrag ‘ver onder de 10.000 euro’, maar was het voor Ajax een principezaak dat Feyenoord zou betalen. Ajax zag dit jaar ook al twee talenten voor niets vertrekken naar de Rotterdammers, die dit jaar voor het eerst meedoen aan de eredivisie voor vrouwen.

Onderhandelingen

Feyenoord stribbelde in eerste instantie tegen, maar had al een persoonlijke overeenkomst met Van Diemen, die niet gelukkig was bij Ajax. De verdediger speelt het liefst centraal, maar werd door Ajax vooral als back gebruikt. Vorig jaar pendelde ze tussen basis en reservebank. Feyenoord wilde haar volgens een betrokkene niet ‘in de steek laten’ en ging uiteindelijk overstag. De onderhandelingen vonden plaats in de zomer, toen ook de beladen overgang van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax speelde.

‘Ik ga het niet bevestigen, maar ook niet ontkennen’, zegt Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal van Feyenoord. ‘We hebben afgesproken hier geen mededelingen over te doen.’ Ook Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax wil niks zeggen. Wel erkent ze dat er dit jaar voor een speler is betaald. Van de spelers die Ajax hebben verlaten, had alleen Van Diemen een doorlopend contract.

Slechts een keer eerder betaalde een Nederlandse club geld om een vrouwelijke speler te halen. Bij de overgang van Kika van Es maakte Twente 1 pond over aan Everton. Zaakwaarnemer Leoni Blokhuis van FlowSports had in haar contract laten opnemen dat de international voor dat bedrag tussentijds kon vertrekken naar een Nederlandse club. ‘Dat ene pond hebben we echt overgemaakt’, zegt Twente-manager René Roord. ‘Dat hoorde bij de deal.’

In het buitenland gaat het inmiddels om hogere bedragen. Deze zomer werd internationaal voor het eerst de grens van 1 miljoen euro gepasseerd: bij 31 transfers werd volgens de Fifa in totaal 1,24 miljoen dollar (ruim 1,05 miljoen euro) uitgegeven, 51,4 procent meer dan vorig jaar. Bij de mannen daalt dat bedrag door de coronacrisis flink, maar is het nog altijd 3,72 miljard dollar. In 2020 brak Chelsea nog het record door de Deense Pernille Harder van het Duitse Wolfsburg te kopen voor naar verluidt ongeveer 350.000 euro.

Transfersommen openbaar

Waar het bij mannen normaal is geworden dat transfersommen en salarissen op straat komen te liggen, ligt dat in het Nederlandse vrouwenvoetbal veel gevoeliger. De teams zijn in opbouw en clubs vullen vaak tekorten aan. In het eerste profjaar werkt Feyenoord met een begroting van ongeveer drie ton.

Ajax Vrouwen zit daar met meer dan 1,5 miljoen euro ver boven. Omdat Ajax beursgenoteerd is, moet het de transferbedragen van veel transfers – bij bedragen boven 10 procent van de jaarrekening – bekend maken, maar daar komt de vergoeding voor Van Diemen niet in de buurt.

‘Maar het is allemaal ontzettend in ontwikkeling’, zegt Leoni Blokhuis, die de zaken van veel voetbalvrouwen behartigt, ook die van Van Diemen. Over haar transfer wil ook zij niks zeggen, maar dat er ook in Nederland een keer betaald zou worden, verbaast haar niet. Blokhuis was onder meer betrokken bij de transfers van de internationals Jill Roord, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse, Dominique Janssen en Joëlle Smits. Daarbij betaalden buitenlandse clubs om de Nederlandse spelers in te lijven. ‘Dezelfde systemen als in het mannenvoetbal doen hun intrede.’

Badinerend

Voor aanvaller Smits ontving PSV Vrouwen een ‘mooi bedrag’. Hoeveel precies wil Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal, niet zeggen. ‘Omdat het vergeleken wordt met het mannenvoetbal en dan wordt er badinerend gedaan over de relatief lage bedragen. Terwijl het juist een positief teken is: dat we spelers kunnen verkopen betekent dat het goed gaat met het Nederlandse vrouwenvoetbal.’

PSV, dat werkt met een begroting van ‘iets boven het miljoen’, betaalde zelf nog niet om een speler te halen. ‘We sluiten het niet uit’, zegt Doreleijers, ‘maar in Nederland is dat nog wel een groot risico. Stel dat we betalen voor talentvolle spelers, die moeten vaak een of twee jaar wennen. Onze langste contracten duren nu drie jaar, langer is op dit moment nog moeilijk te realiseren. Dan loop je het risico dat ze voor niks weglopen.’

Ook Twente kreeg al wel eens geld van buitenlandse clubs. ‘10.000, 20.000 euro. Aan dat soort bedragen moet je denken’, zegt manager Roord. Hij denkt niet dat zijn club zelf snel veel meer dan 1 pond zal neerleggen voor spelers. Van de drie topclubs – naast Ajax en PSV - werkt Twente als enige met een begroting van minder dan een miljoen.

Bij de drie topclubs in de eredivisie verdienen de spelers met een contract in ieder geval het minimumloon. Bij spelers met een voltijds contract gaat het dan om ongeveer 20.000 euro bruto, maar alleen bij Ajax is dat bij alle volwassen spelers het geval . Voor de toppers loopt het salaris op tot ongeveer 50.000. ‘Als je alles meerekent’, zegt Blokhuis. ‘Woning, auto, vakantiegeld. En er zijn niet veel vrouwen die dat krijgen.’

Mooi bedrag

Ajax kreeg een keer eerder een transfersom toen international Desiree van Lunteren in 2018 overstapte naar het Duitse Freiburg. ‘Dat was een mooi bedrag’, zegt Daphne Koster. Opmerkelijk genoeg werd dat opgehoest door Van Lunterens privésponsor, OrangeGas.

‘Tot 2018 werkten we alleen met eenjarige contracten’, zegt Daphne Koster. ‘Nu werken we met een cao en langere contracten. Dat er dan soms betaald moet worden, vloeit daaruit voort. We hebben dit jaar ook voor het eerst iemand verhuurd, Kelly Zeeman aan Heerenveen. Dat is allemaal nieuw in het vrouwenvoetbal, maar een logisch effect.’

Doreleijers van PSV juicht die toegenomen marktwerking alleen maar toe. ‘Wij draaien nu niet break-even, en dat is begrijpelijk voor nu, maar we willen winst maken. Transfers kunnen daarbij helpen. Bij ons vertrok Aniek Nouwen dit jaar naar Chelsea. Na vijf jaar en voor niks. Zo lang dat gebeurt, hebben we de zaakjes nog niet op orde.’

In het laatste jaarverslag schrijft Ajax dat het de ‘internationale top’ wil bereiken. Als transfersommen in die wereld normaal worden, wanneer maakt Ajax dan zelf zijn eerste transfersom over?

‘Ik weet niet of dat nodig is’, zegt Koster. ‘Die Europese clubs zetten niet zo in op de opleiding als wij. Pas als er niemand rondloopt in onze eigen jeugd, kijken we verder in Nederland en pas daarna over de grens. Het is moeilijker om de internationale top te bereiken met vooral eigen jeugd, maar niet onmogelijk.’