Prijzen koopwoningen dalen licht, maar zijn nog steeds hoger dan een jaar geleden

Woningen in aanbouw aan de rand van Leeuwarden. Beeld Martijn Beekman

Dat stellen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van hun eigen index van de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen. Sinds een dieptepunt in juni 2013 liepen de prijzen alleen maar op. Afgelopen november waren huizen zelfs 95 procent duurder dan toen.

In augustus van dit jaar bereikten de prijzen een voorlopig hoogtepunt. Sindsdien is de prijsindex van maand op maand steeds gedaald. De gemiddelde transactieprijs was in november 423 duizend euro. Eind oktober was dat nog 428 duizend euro.

Die getallen vermelden CBS en Kadaster met enige terughoudendheid, want liever verwijzen zij naar hun eigen prijsindex. Daarin zijn niet alleen recente verkoopprijzen verwerkt, maar ook de waardeontwikkeling op langere termijn.

De (vaak gehanteerde) gemiddelde verkoopprijs is te gevoelig voor uitschieters, vinden de onderzoekers. In een bepaalde regio kan bijvoorbeeld net een aantal miljoenenwoningen zijn verkocht. Daardoor zou de gemiddelde verkoopprijs plotseling flink kunnen oplopen.

Het aantal woningverkopen vertoonde het afgelopen jaar eveneens een dalende lijn. In de eerste elf maanden van dit jaar werden bijna 172 duizend woningen verkocht. Dat is ruim 16 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Jongstleden november werden ruim 15 duizend woningen verkocht. Dat is bijna 6 procent minder dan een jaar eerder.

De stijging van de hypotheekrente is een van de oorzaken van de omslag op de woningmarkt. Het lenen van geld voor de aankoop van een woning werd het afgelopen jaar veel duurder. De gemiddelde hypotheekrente was begin december 2021 zo’n 1,5 procent. Twaalf maanden later is dat omhooggeschoten naar 4,7 procent.