Prijswinnende Reuters-fotograaf komt om bij strijd tussen Afghaanse commando’s en Taliban

Reuters-journalist Danish Siddiqui. Beeld REUTERS

De 38-jarige Siddiqui was ondergebracht bij een Afghaanse commando-eenheid, die in de zuidelijke provincie Kandahar strijd leverde met Talibanstrijders. Volgens de commandant werden de fotograaf en een legerofficier gedood toen de commando’s een marktterrein in de grensstad Spin Boldak probeerden te veroveren op de Taliban.

Talibanstrijders, die overal in het land bezig zijn aan een opmars, kregen het gebied bij de grens woensdag in handen. Spin Boldak is een van de belangrijkste grensovergangen tussen Afghanistan en Pakistan. De precieze omstandigheden waaronder Siddiqui om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. De ervaren fotograaf uit India, die ook in Irak actief is geweest, was sinds begin deze week embedded bij de elite-eenheid.

The Humvee in which I was travelling with other special forces was also targeted by at least 3 RPG rounds and other weapons. I was lucky to be safe and capture the visual of one of the rockets hitting the armour plate overhead. pic.twitter.com/wipJmmtupp — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) 13 juli 2021

Granaatscherf

‘We zijn dringend op zoek naar meer informatie’, aldus Reuters-president Michael Friedenberg en hoofdredacteur Alessandra Galloni vrijdag in een verklaring. ‘Danish was een uitstekende journalist, een toegewijd echtgenoot en vader en een zeer geliefde collega. Onze gedachten zijn bij zijn familie in deze verschrikkelijke tijd.’

Siddiqui liet Reuters eerder op vrijdag weten dat hij gewond was geraakt in zijn arm toen hij beelden maakte van de strijd. Hij was geraakt door een granaatscherf. Nadat hij was behandeld, braken er opnieuw gevechten uit toen Talibanstrijders, die zich hadden teruggetrokken, wederom in de aanval gingen. De fotograaf was op dat moment in gesprek met marktkooplieden.

Siddiqui plaatste dinsdag op Twitter een serie foto’s en een video waarin te zien was hoe hij optrok met de commando’s. Hij zat in een Humvee die in een konvooi reed dat onder vuur werd genomen door de Taliban. Strijders vuurden onder meer drie granaten op de Humvee af met RPG 7-raketwerpers. Op de video die hij maakte is te zien hoe een granaat afketst op de bepantsering van de Humvee. ‘Gelukkig was ik veilig’, twitterde Siddiqui toen.

Vernietigd

De commando’s werden bestookt toen ze op weg waren naar de stad Kandahar om een gewonde politieman in veiligheid te brengen die door Taliban-strijders was ingesloten. Bij de plek aangekomen, werd het konvooi onder vuur genomen. Volgens Siddiqui werden drie leger-Humvees vernietigd. ‘De schutters van de Humvees draaiden wild in het rond en richtten het vuur op Taliban-strijders die moeilijk te zien waren’, meldde de fotograaf.

Op een foto is te zien hoe hij een kwartiertje mag rusten na vijftien uur met de commando’s op pad te zijn geweest. Na dinsdag plaatste Siddiqui geen foto’s meer. Hij vertrok toen met de commando-eenheid naar Spin Boldak. Die missie werd hem uiteindelijk fataal.

Siddiqui won in 2018, samen met een aantal fotografen van Reuters, de belangrijkste Amerikaanse journalistieke prijs. Zij wonnen een Pulitzer-prijs voor hun beelden van de vlucht van Rohingya’s vanuit Myanmar naar Bangladesh. Siddiqui werkte elf jaar voor Reuters en versloeg eerder ook de strijd in Irak en de protesten in Hongkong. In India, waar hij woonde, bracht de fotograaf in beeld hoe de pandemie veel bewoners het leven kostte.