Prijswinnende Egyptische speelfilm veroorzaakt rel in eigen land

Reesh, gemaakt door de 33-jarige regisseur en Kafka-liefhebber Omar el-Zohairi, vertelt het verhaal van een straatarm gezin in een niet nader genoemde Egyptische sloppenwijk. Tijdens het verjaardagsfeestje van het vierjarige zoontje verandert een goochelaar de vader des huizes in een kip. Er wordt geklapt en gejuicht, maar als de goochelaar is vertrokken, blijft de kip een kip en hebben de kinderen geen vader meer. Wat volgt, is een duistere tragikomedie rond de vraag of een vrouw in het patriarchale Egypte in haar eentje een gezin kan bestieren.

Omar El Zohairi, regisseur van de film Reesh. Beeld REUTERS

Tijdens het jaarlijkse El Gouna-filmfestival liep een aantal beroemde acteurs en regisseurs boos de zaal uit. ‘Ik voelde me verstikt’, zei acteur Sherif Mounir bij een talkshow op MBC Misr. ‘Deze sloppenwijken bestaan niet meer in Egypte. Ik wil dat ons thuisland fatsoenlijk gepresenteerd wordt.’ Mounirs commentaar mag opvallend worden genoemd, aangezien hij zelf in The Kit Kat (1991) de zoon speelde van een aan hasj verslaafde alcoholist, opgroeiend in totale armoede.

Op sociale media brak onmiddellijk ruzie uit tussen voor- en tegenstanders van de film. Aanhangers van de dictatoriale president Sisi gaan er prat op dat de armoede in Egypte voor het eerst in decennia daalt. Zij plaatsten trotse foto’s van brandschone wijken. In werkelijkheid wonen naar schatting 22 miljoen Egyptenaren, een kwart van de bevolking, in sloppenwijken. Voor zo’n 750 duizend mensen heeft Sisi’s regering nieuwe sociale woningen gebouwd, voorzien van spiksplinternieuwe tuintjes, scholen en moskeeën. Ten oosten van Caïro wil Sisi een geheel nieuwe hoofdstad uit de grond stampen.

Des te opvallender is het dat Reesh in eerste instantie gewoon door de censuur kwam. ‘Als de film beledigend was geweest, had ik hem niet gemaakt’, zei producent Mohamed Hafzy. ‘Dat we in de prijzen vielen in Cannes, heeft ons juist trots gemaakt Egyptenaar te zijn.’ Met politiek heeft de film volgens hem niets te maken.

De bekende regisseur Kamla Abou Zekry verdedigde Reesh op Facebook door te zeggen dat ze genoeg had van de ‘hypocrisie’ van de zelfbenoemde patriotten in haar land. ‘Schaam je.’ Een gehaaide advocaat heeft inmiddels aangifte gedaan wegens ‘belediging van de Egyptische staat.’ Aanvankelijk zou de film vanaf december te zien zijn in de Egyptische bioscopen, maar of het daarvan komt, is nu onduidelijk.