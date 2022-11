Prijsstijgingen over de piek? Inflatie met 11,2 procent hoog, maar veel lager dan vorige maand

Beeld ANP / ANP

De inflatie in Nederland was in november 11,2 procent, volgens de binnen de EU vastgestelde meetmethode. Dit betekent dat de prijzen 11,2 procent hoger liggen dan in november 2021. Tot vorig jaar waren dergelijke inflatiecijfers al decennia niet meer gezien, nu is het een stuk lager dan de 16,8 procent in oktober. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers, een eerste raming op basis van nog onvolledige gegevens.

De EU-prijsindex is, voornamelijk doordat woonlasten anders worden berekend, meestal iets hoger dan de reguliere Nederlandse inflatiecijfers. Die worden op 8 december gepubliceerd. Vanaf 2023 gaat het CBS tegelijk met de raming volgens de EU-meetmethode ook een schatting van de Nederlandse consumentenprijsindex publiceren.

Volgens een voorlopige raming van het Europese statistiekbureau Eurostat steeg de inflatie in de eurozone als geheel in oktober met 10,6 procent. Geen enkel euroland is immuun voor de prijsstijgingen, hoewel de Nederlandse inflatie de afgelopen maanden sneller opliep dan die in veel andere landen. De president van de de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, vermoedt dat de inflatie ondanks de lagere prijsstijging deze maand nog niet over de piek heen is.

De ECB heeft de rentes al meerdere keren verhoogd in de hoop om de inflatie te dempen. De bank streeft naar een inflatie van 2 procent. In december zal de rente in de eurozone naar verwachting opnieuw hoger worden vastgesteld.

Voor de gemiddelde consument zal het leven niet direct goedkoper worden. De energieinflatie wordt berekend op basis van nieuwe energiecontracten, en de prijzen daarvan stegen de afgelopen maanden snel. Nu nemen die prijzen minder snel toe, maar krijgen wel veel consumenten te maken met hogere termijnbedragen. Bovendien stijgen de voedselprijzen verder.

In de grafiek hieronder ziet u de twee Nederlandse inflatiecijfers voor de afgelopen jaren: de Nederlandse en de geharmoniseerde Europese consumentenprijsindex.

Inflatie in Nederland

In oktober was de Nederlandse consumentenprijsindex 14,3 procent, dat is de prijsstijging ten opzichte van oktober 2021. In september was dit nog 14,5 procent.

De energieprijzen zijn de afgelopen maand minder gestegen dan in de afgelopen tijd. Voedsel werd juist flink duurder, daar noteert het CBS een prijsstijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral van brood, granen en zuivel stijgen de prijzen. Ook kleding, gemiddeld 9,4 procent duurder dan vorig jaar, draagt bij aan de inflatie.

Als energie en motorbrandstoffen niet worden meegerekend is de inflatie gestegen van 6,5 procent in september naar 6,9 procent in oktober.

De Nederlandse prijsstijgingen worden maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd.

Niet alle prijzen stijgen even snel. In de onderstaande grafiek ziet u de energieprijzen vergeleken met de inflatiecijfers voor alle consumentenproducten samen. De energieinflatie wordt berekend op basis van nieuwe energiecontracten, en kan daardoor een overschatting zijn. Het CBS onderzoekt momenteel een nieuwe methode om de stijging van de energieprijzen te meten.

Ook de brandstofprijzen worden door velen met argusogen in de gaten gehouden. Vanwege het dure tanken heeft het kabinet begin april de accijns op benzine en diesel tijdelijk verlaagd.

Internationaal

In Europees verband wordt de inflatie ook berekend. De zogeheten geharmoniseerde prijsindex van de Europese Unie valt voor Nederland hoger uit dan de consumentenprijsindex. Het grootste verschil: de kosten voor het wonen in een eigen woning worden in de Europese cijfers niet meegenomen.

Ook in andere landen stijgen de prijzen, maar de Nederlandse inflatie is op dit moment nog wat hoger dan het EU-gemiddelde.

Hieronder ziet u de laatst bekende inflatiecijfers voor EU-landen. Voor sommige landen zijn de gegevens minder actueel dan de Nederlandse.

Lonen

De lonen stijgen ook, maar kunnen de geldontwaarding momenteel niet bijhouden. Dit betekent dat veel Nederlanders nu minder te besteden hebben dan enkele maanden geleden. In oktober waren de cao-lonen gemiddeld 3,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Prognose

De inflatie was in jaren niet zo hoog. De grote vraag is nu of dit van tijdelijke aard is. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) denkt dat de inflatie de komende tijd minder snel oploopt. In onderstaande grafiek vindt u de laatste Oeso-prognose.