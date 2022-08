Prijsstijging van woningen vlakt ook in cijfers van Kadaster verder af

Een makelaar aan het werk in een woning in het Amsterdamse IJburg. Beeld Elisa Maenhout

Ook in de cijfers van het Kadaster is nu duidelijk te zien dat de prijzen van koopwoningen minder hard stijgen. In de maand juli lagen de prijzen 14,5 procent hoger in vergelijking met 2021. Maar een maand eerder stegen de prijzen op jaarbasis nog met 16,6 procent. De hoogste stijging op jaarbasis dateert uit januari, toen de verkoopprijzen van een woning in vergelijking met een jaar eerder nog 21,1 procent hoger was. Het Kadaster registreert de prijzen van koopwoningen als een koopakte bij een notaris is gepasseerd en loopt daarom iets achter op de meldingen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Die organisatie liet begin juli al weten dat de prijsstijging afzwakt. De nieuwe informatie van het Kadaster bevat alle woningen en geeft daarmee nog gedetailleerder aan hoe de markt zich ontwikkelt. Er worden minder woningen verkocht. In juli veranderden 16 duizend woningen van eigenaar, 14 procent minder dan dezelfde maand een jaar eerder.

Meeste kopers rond de 30, ouderen kopen minder woningen

De meeste huizen worden nog altijd gekocht door kopers tussen de 25 en 35 jaar. Het verschil tussen de leeftijdsgroepen is wel minder groot dan voorheen. De pieken in begin 2021 kwamen door veranderende regels. Kopers jonger dan 35 hoefden geen overdrachtsbelasting te betalen (normaal is dit 2 procent van de koopsom). Per 1 april 2021 geldt deze vrijstelling alleen nog maar voor woningen tot een bedrag van 400 duizend euro. Hoe ouder groepen mensen zijn, hoe minder vaak er woningen worden aangeschaft. In de groep boven de 65 jaar koopt worden maandelijks nog geen duizend woningen gekocht. Dat is zelfs minder dan het aantal verkopen onder 25-minners, die ook relatief weinig huizen kopen.