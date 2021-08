Prijsstijging koopwoning gaat steeds harder, grootste toename in bijna 21 jaar

Woningzoekenden bij een bezichtiging in 's Hertogenbosch. Beeld Marcel van den Bergh

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan. Daarbij gaat het inmiddels steeds harder. In april waren koopwoningen 11,5 procent duurder dan een jaar eerder, in mei 12,9 procent, in juni 14,6 procent en de afgelopen maand dus 16,3 procent.

In de nasleep van de kredietcrisis bereikten de prijzen van koopwoningen in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien stijgen de huizenprijzen weer en inmiddels steeds sneller. De index lag volgens het CBS vorige maand op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in juli ruim 74 procent hoger. Makelaarsvereniging NVM rapporteerde onlangs dat een gemiddelde koopwoning in het tweede kwartaal 410 duizend euro kostte.

Door de snel stijgende prijzen wordt een betaalbare koopwoning vinden een steeds groter probleem. Afgelopen vrijdag meldde adviesketen De Hypotheker dat singles met een modaal inkomen (36.500 euro bruto, exclusief vakantiegeld) zich nog maar 3,3 procent van alle te koop staande woningen kunnen veroorloven. Een jaar geleden was dat nog 4,7 procent, twee jaar geleden ruim 6 procent.

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en actiegroepen heeft inmiddels Het Woonprotest opgericht tegen ‘de kolossale wooncrisis in ons land’. Op 12 september is er een demonstratie in Amsterdam.

Het aantal woningtransacties daalde vorige maand overigens, met bijna 16 procent tot ruim 19 duizend. Over de eerste zeven maanden van dit jaar steeg het aantal woningen dat van eigenaar verwisselde wel, met 7 procent tot bijna 138.500.