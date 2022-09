Prijsplafonds gunstig voor eenpersoonshuishoudens – wie oude woning heeft, profiteert minder

De helft van de huishoudens verbruikt jaarlijks meer gas en stroom dan de grens waarvoor een prijsplafond gaat gelden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De helft van de huishoudens verbruikt jaarlijks meer gas en stroom dan de grens waarvoor een prijsplafond gaat gelden. Vooral huishoudens met oude, grote woningen verbruiken meer. Het prijsplafond voor de energierekening is met name gunstig voor eenpersoonshuishoudens en personen die in een kleine of nieuwere woning wonen. Uit woonprofielen die het CBS construeerde, blijkt dat het grootste deel van deze huishoudens minder verbruikt dan het plafond.

Het prijsplafond waarmee de overheid de energierekening wil dempen, geldt voor een verbruik tot 1.200 kubieke meter aardgas en 2.400 kilowattuur. Voor verbruik boven die grens betaalt de consument de marktprijs. De grens voor het prijsplafond is ongeveer gelijk aan het gemiddeld verbruik van Nederlandse huishoudens. Maar voor sommigen pakt het plafond beter uit dan anderen. Een op de tien Nederlandse huishoudens moet voor minstens de helft van zijn gas- en stroomverbruik de marktprijs betalen. Het verbruikt jaarlijks minimaal 2.210 kuub gas en 4.920 kilowattuur stroom.

Bijna alle alleenwonenden in een klein appartement verbruiken jaarlijks minder dan 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur stroom. Huishoudens van twee personen of meer in een middelgrote, oude rijwoning zijn al minder geholpen met het prijsplafond. Ruim de helft verbruikt meer dan de grens van 1.200 kuub en 2.400 kilowattuur.

Mensen met een oude, grote vrijstaande woning zullen voor een groot deel van hun gas- en stroomverbruik toch de marktprijs moeten betalen. Zo’n 10 procent van deze huishoudens verbruikt minder dan de grens voor het prijsplafond voor gas en stroom.