Prijsexplosie tomaten tergt bevolking India: per kilo duurder dan een liter benzine

Een marktkoopman in Mumbai verkoopt tomaten, een hoofdbestanddeel van de Indiase keuken. Beeld Divyakant Solanki / EPA

De heuglijke tijding kwam deze week van handelaren die op veilingen minder kwijt zijn voor tomaten dan in de acht weken hiervoor. Op woensdag waren ze in Kolar in het zuidwesten van India voor een doos van 15 kilogram nog 2.700 roepies kwijt, net geen 30 euro. Een dag later was de prijs gekelderd naar 2.250. Tegelijkertijd steeg de aanvoer.

Tegenover de Times of India zei een handelaar dat een prijsdaling van deze omvang zich een maand niet heeft voorgedaan. Boeren daarentegen reageerden geschokt. Zij hadden gehoopt nog even te kunnen profiteren van het grote tomatentekort waar India al een poosje mee kampt.

Consumenten halen opgelucht adem: de tomaat is een hoofdbestanddeel van de Indiase keuken. Ze staan al een week of acht op rantsoen, sinds de prijs voor een kilo in de winkels omhoogging van 22 naar een piek van 120 roepies. Een liter benzine kost in New Delhi 96 roepies.

Tomatendieven

De ellende begon in juni, toen oogsten op grote schaal bleken te mislukken. Het aanbod slonk in het noorden toen het regenseizoen daar eerder begon en zware moessonregens de jonge gewassen vernietigde. In het zuiden verschrompelden oogsten door een ongehoorde droogte.

Het aanbod in de maanden juni en juli is kleiner, wat altijd leidt tot wisselvallige prijzen. Maar de omstandigheden vielen dit jaar nog harder tegen, met exorbitante prijzen tot gevolg. Tomaten werden zo duur, dat de Indiase tak van fastfoodketen McDonald’s besloot de tomaten van zijn hamburgers weg te laten. Overal uit het land kwamen berichten over tomatendieven die aan de haal gingen met dozen of zelfs vrachtwagens met tomaten.

In Varanasi, in het noorden van India, liet een lid van de oppositie een bevriende groenteboer twee bewakers inhuren die zich dreigend naast zijn kraam opstelden. De politicus maakte daar een video van, waarin hij van leer trok tegen de regering van premier Narendra Modi en zette die online. De politie arresteerde daarop de winkelier wegens opruiing; de politicus en de bewakers hadden al de benen genomen.

Exportverbod

Het was niet de enige stunt die online de aandacht trok. Anderen beloofden een iPhone bij de aanschaf van een lading tomaten, influencers verruilden hun gouden sieraden voor oorringen met tomaten en expats reisden uit het buitenland naar India met koffers vol tomaten. Op sociale media werd gegrapt dat tomaten inmiddels duurder waren dan politici, een verwijzing naar de corruptie die India teistert.

Om die grappen zal Modi niet kunnen lachen. In het verleden zijn tal van regeringen gesneuveld door voedseltekorten en buitensporige prijsverhogingen. Er zijn de afgelopen maanden protesten geweest tegen duurder wordende tarwe, peulvruchten en aardappelen. Voor rijst stelde Modi vorige maand een exportverbod in. Alleen basmati mag het land nog uit.