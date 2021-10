Prijs voor gas en stroom op beurs gedaald, tarief voor nieuw contract nog steeds hoog

Elektriciteitsmasten in de Rotterdamse Haven Beeld ANP

Gas- en stroomprijs bijna terug op niveau voor piek

De prijzen voor gas en elektriciteit op de beurs zijn iets gedaald, nadat ze vorige week in hoog tempo opliepen. Experts wezen er toen al op dat de plotselinge hausse grotendeels het gevolg was van stress onder groothandelaren – en ze krijgen gelijk nu de prijzen zich weer bewegen op hetzelfde niveau als voor de piek. Waar een megawattuur aan gas vorige week even 160 euro kostte, werd hier woensdagmiddag 92 euro voor gevraagd. Tijdens piekuren kostte een megawattuur aan stroom woensdag 197 euro, de week ervoor bijna 325.

Hoewel de rust op de beursvloer dus enigszins lijkt teruggekeerd, zijn de prijzen nog een stuk hoger dan normaal. Zo ligt de gasprijs nu ruim vier keer zo hoog als in april. Van een sterke daling is voorlopig waarschijnlijk geen sprake: door de heropleving van de economie en tegenvallende resultaten van wind- en zonne-energie blijft er sprake van een verhoogde vraag, terwijl de gaswinning in Nederland juist wordt afgebouwd.

Huishoudens betalen klein beetje minder voor nieuw energiecontract

Door de daling van de handelsprijzen voor gas en stroom betaalt ook de consument weer iets minder voor een nieuw vast energiecontract. Een gemiddeld huishouden dat tijdens de piek van vorige week een jaarcontract afsloot, betaalt – exclusief belastingen en btw – gemiddeld 2.625 euro aan leveringskosten per jaar, aldus prijsvergelijker Gaslicht.com. Inmiddels zijn deze kosten gedaald naar 2.555 euro. Dat is nog altijd veel geld: op 1 oktober lagen de tarieven rond de 1.870 en op 1 april rond de 672 euro.

Voor een gemiddeld huishouden vormde de leveringskosten in 2020 zo’n 32 procent van de totale energierekening. Zowel bij stroom als gas gaat het gros van het geld op aan belastingen en btw.