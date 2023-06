Prigozjin zoekt frontale confrontatie met Poetin na toespraak: ‘Niemand zal zich overgeven’ • Tsjetsjeense leider Kadyrov steunt Poetin

De interne strijd tussen het Russische leger en de huurlingen van Wagner is geëscaleerd. Troepen van Wagner zijn, onder leiding van Jevgeni Prigozjin, de Russische stad Rostov binnengetrokken en hebben het hoofdkwartier van het leger daar ingenomen. President Poetin spreekt in een toespraak van ‘hoogverraad’. Wat we tot nu toe weten:

• Prigozjin stelt dat een Wagner-kamp in Oekraïne ‘in de rug’ is aangevallen, en dat daarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Volgens hem zit het Russische leger achter deze aanval, maar het Russische ministerie van Defensie ontkent deze beschuldiging. Het is op dit moment onmogelijk te controleren wat er daadwerkelijk is gebeurd.

• Huurlingen van Wagner hebben in de Russische stad Rostov aan de Don het hoofdkwartier van het leger bezet. In een filmpje dreigt Prigozjin een blokkade om de stad aan te leggen en naar Moskou op te trekken, tenzij defensieminister Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov hem in Rostov ontmoeten.

• Prigozjin heeft opgeroepen om tegen het leger te rebelleren, maar ontkent dat hij een coup wil plegen.

• De Russische autoriteiten spreken van ‘een gewapende opstand’. Ze willen Prigozjin vervolgen wegens ‘oproepen tot muiterij’.

• De beveiliging in Rusland is aangescherpt en de toegang tot het internet fors ingeperkt. Er zijn militaire voertuigen gezien op de straten in Moskou. Inwoners van Rostov is gevraagd binnenshuis te blijven.

• President Poetin heeft Prigozjin zaterdagochtend in een toespraak beschuldigd van ‘hoogverraad’. ‘Dit is een dolk in de rug van ons land en onze mensen’, aldus de president. Hij zou ‘beslissende maatregelen’ treffen om de situatie in Rostov te ‘stabiliseren’.

Sacha Kester