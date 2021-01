Priesters moeten het goede voorbeeld geven in vaccinatiesceptisch Roemenië

Een Roemeense priester besprenkelt mensen met wijwater. Beeld EPA

Roemeense priesters mogen over een paar dagen alvast het goede voorbeeld geven. Zij worden vanaf vrijdag samen met andere essentiële beroepen gevaccineerd in een nieuwe fase van het Roemeense vaccinatieprogramma.

Volgens een peiling van het onderzoeksbureau Ipsos is 43 procent van de Roemenen tegen het coronavaccin. Angst voor bijwerkingen is voor hen de belangrijkste reden om het te weigeren. Er wordt desinformatie verspreid via sociale media, met name op Facebook, dat voor veel Roemenen een belangrijke nieuwsbron is. De kerk waarschuwt voor nepnieuws en verwijst naar de officiële informatie van de Roemeense overheid.

Tegelijkertijd stellen geestelijken misverstanden over het geloof aan de kaak. Want wie denkt dat vaccineren tegen het geloof indruist, is gevaarlijk bezig, zei priester Constantin Necula (50) afgelopen weekend op de Roemeense televisie. Necula richt zich doorgaans niet alleen vanaf het altaar tot de gelovigen, maar ook via Facebook en YouTube. Ook is hij vaak op tv. De afgelopen jaren groeide hij uit tot een van de bekendste geestelijken in Roemenië. Volgens Necula zijn de vaccins onderdeel van Gods plan. ‘Wanneer jij gelooft dat jouw lot in de handen van God ligt, kun je er ook van uitgaan dat in diezelfde handen soms vaccins liggen’, aldus de priester. ‘Gelovig zijn betekent vertrouwen op God.’

De Roemeens-Orthodoxe kerk speelde niet altijd zo’n voortvarende rol tijdens de pandemie. Sommige priesters en gelovigen bleven vasthouden aan gebruiken in de orthodoxe kerk als de miswijn uitdelen met één lepel en het kussen van iconen. Afstand houden tijdens de mis bleek evenmin makkelijk. En op Driekoningen (6 januari), voor de orthodoxen een belangrijke dag, verzamelden duizenden Roemenen zich in de haven van Constanta om er een mis bij te wonen. Ongeveer 80 procent van de Roemeense bevolking is orthodox.

Ook andere geloofsgroepen in Centraal-Europa weten de dogma’s zo uit te leggen dat het coronavaccin erin past. In het overwegend katholieke Slowakije promoten de bisschoppen vaccinaties bijvoorbeeld al sinds december. Hierbij verwijzen ze naar de rooms-katholieke catechismus, die eraan herinnert dat ‘het leven en het lichaam een waardevol geschenk van God’ is. Het is alleen maar logisch dat je daar goed voor zorgt en ook het leven van anderen niet in gevaar brengt, besloten de bisschoppen hun oproep.