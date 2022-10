Preventieve ruiming wegens vogelgriep loopt tegen grenzen aan: vijf bedrijven in Lunteren gespaard

Beeld ANP

De ontstane situatie is volgens minister Piet Adema van Landbouw ‘nieuw en nog niet eerder voorgekomen’. Het tekent hoe uitzonderlijk de huidige uitbraak van de vogelgriep is. Het virus gaat al ruim een jaar onafgebroken rond en heeft aan bijna 6 miljoen dieren het leven gekost. De stroppenpot die vier jaar lang de kosten voor de bestrijding van het virus moest dekken, was al na tweeënhalf jaar leeg.

Nu blijkt dat de bestrijding van de uitbraak ook op andere punten vastloopt. Vanwege de energiecrisis loopt de productie van kooldioxidegas, dat de NVWA gebruikt om kippen te vergassen, achter op de vraag. Daarnaast volgen de besmettingen elkaar zo snel op, dat de NVWA het niet kan bijbenen. Dat schreef minister Adema vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Op 21 oktober werd bij een pluimveehouderij in Lunteren vogelgriep ontdekt. Maar op 22 en 23 oktober was de NVWA nog bezig met het ruimen van twee andere besmette bedrijven.

De 55 duizend leghennen op het besmette bedrijf in Lunteren zijn eerst geruimd. Op maandag en dinsdag volgde de preventieve ruiming van twee nabijgelegen bedrijven met ruim 160 duizend dieren. Vijf andere pluimveehouders die zich binnen een straal van 1 kilometer van het besmette bedrijf bevinden, maakten echter bezwaar tegen de ruiming van hun bedrijf. Ze wisten een voorlopige voorziening af te dwingen, waardoor de ruiming werd uitgesteld tot na de uitspraak van de rechter.

Die oordeelde uiteindelijk dat de ruiming door mocht gaan, maar wel voor zaterdagavond afgerond moest zijn. Als kippen besmet raken met vogelgriep, vertonen ze gewoonlijk binnen negen dagen ziekteverschijnselen. Als die ziekteverschijnselen er op zaterdag – negen dagen na de vondst van de besmetting in Lunteren – nog niet zijn, zou ruiming hoogstwaarschijnlijk dus geen zin hebben.

Op donderdag was er opnieuw een vogelgriepuitbraak, ditmaal op een bedrijf in Neerkant. Daardoor zou het volgens minister Adema niet meer lukken om alle vijf de bedrijven in Lunteren voor zaterdagavond te ruimen. Hij besloot daarom om de ruiming niet door te laten gaan.

‘Gezonde dieren die vergast worden, dat wil niemand’, stelt Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Hij pleitte er daarom vrijdag in het AD voor om volledig te stoppen met preventieve ruiming van bedrijven in de buurt van een uitbraak. Het is volgens hem een maatregel uit een tijd dat besmettingen vaak van bedrijf naar bedrijf gingen, terwijl ze tegenwoordig juist van wilde vogels komen.