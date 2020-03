Preventieve quarantaine in een studentenhuis ‘met dertig gasten is toch een ander verhaal’

In studentenhuis Hopital Wallon wonen 36 studenten die zichzelf min of meer in quarantaine hebben gezet. Beeld Arie Kievit

09:15 Basisschool Woutertje Pieterse, Houtlaan

Bij deze basisschool in het noordwesten van Leiden is het relatief druk. Ouders en kinderen zijn er om schriften en boeken op te halen. Papa en mama moeten wel bij de deur wachten: vanwege het virus mogen zij de school niet in. ‘Elke dag een nieuwe werkelijkheid’, zo noemt Annelise van Seggelen (49) het. De school geeft leerschema’s mee als houvast. ‘08:00 opstaan, 09:00 beginnen, dan taal of rekenen… en vanaf groep 6 hebben ze ook veel digitaal.’ Soms is het improviseren zegt Kathelijne Katz, die een kind in groep 4 en een kind in groep 7 heeft. ‘Gisteren stonden we te gymmen in de tuin.’

Bij Karlijn Broekhuizen (46) is structuur geen probleem. ‘Wij zijn thuis nogal van de schema’s’, zegt ze terwijl haar twee dochters de school uit stormen. ‘Pas op, even afstand houden!’ Hasse (‘bijna 10’) vindt het soms wel moeilijk. ‘Als je vragen hebt, dan is de juf er niet. En mama weet ook niet alles.’ ‘Ho ho,’ zegt moeder Karlijn. ‘Van Snappet,’ verduidelijkt Hasse. Met dit computerprogramma maken kinderen in de bovenbouw hun opgaven. De docenten kunnen zien hoe ver ze zijn en hoe ze het hebben gemaakt: handig in een tijd dat afstand gehouden moet worden.

10:00 Hogeschool Leiden, Zernikedreef

Jeroen van Ottelen (25), vierdejaars student informatica, staat midden in een verlaten Hogeschool. ‘Mijn projectgenoot is te laat.’ Die moet hem een robot overhandigen. Voor zijn eigen studie is het niet zo’n probleem, bij informatica kan veel online. ‘Maar hoe dat met mijn tentamens moet in de tweede week van april, gaan we nog zien.’

10:30 Universiteitsbibliotheek, Witte Singel

De UB is dicht, maar er kunnen nog wel boeken worden afgehaald met het contactloze kluisjessysteem dat de bibliotheek hanteert. Masterstudent geschiedenis Tessa de Boer (22) haast zich naar binnen voor een boek voor haar scriptie. ‘Ik heb de mazzel dat ik al een hele stapel boeken thuis heb liggen, anders was het lastig geweest. En gelukkig is het meeste archiefmateriaal digitaal beschikbaar.’ Focussen is soms lastig en dat ligt niet alleen aan thuis moeten studeren. ‘Je maakt je ook wel zorgen over het virus en de gezondheid van je familie. Maar als ik eenmaal in het onderwerp zit, is zo’n saaie brief uit de achttiende eeuw een fijne afleiding.’

11:00 Studentenhuis Hôpital Wallon, Rapenburg

In dit monumentale hoekpand, groot genoeg om elkaar kwijt te raken, wonen 36 mannelijke studenten. Ze hebben zichzelf preventief quarantaine opgelegd. Rechtenstudent Sebastiaan Wuyts (22): ‘Het advies van het RIVM is toch vooral bedoeld voor gezinnen, was onze gedachte. Een huis met dertig gasten is een ander verhaal.’ Dus wordt het bezoek sterk beperkt en gaan ze ook zo min mogelijk naar buiten. Met uitzondering van boodschappen, hardlopen of een balletje trappen. Het is even wennen, maar wel nodig, vindt Wuyts. ‘Vijftien jongens hebben bijvoorbeeld een vriendin, en die wonen ook weer in een studentenhuis met tien of twintig meiden. Je hebt als student gewoon veel contacten.’

Ze vliegen nog niet tegen de muren op. ‘We proberen leuke dingen te organiseren: bingo, een filmavond, even een biertje drinken.’ En wil het studeren een beetje vlotten? Wik Bodewes (22) had net een Skypegesprek met zijn scriptiebegeleider. ‘We zullen gewoon door moeten gaan met studeren.’ Het is nog een beetje aftasten. Wuyts: ‘Je merkt dat universiteiten het ook niet zo goed weten.’

Inmiddels hangt er een beetje een ‘studievibe’ in het huis. ‘Een paar jongens dachten erover om de grote kamer anders in te delen, als een soort UB.’ Een kantoortje in het huis is ondertussen ingericht als studiekamer. Bovenop een kast met almanakken staat een opgezette das, op tafel wordt in badjas gepuzzeld: De Nachtwacht van Rembrandt, 1500 stukjes. ‘Moeilijk man. We sorteren ze eerst op kleur.’

12:00 Bonaventuracollege, Burggravenlaan

Een paar leerlingen staan te roken voor de poort van de school. Ze moesten nog een lijst met cijfers afgeven. Wat vinden ze van sluiting? ‘Helemaal kut’, zegt de 16-jarige Martin Veltman (5 HAVO). ‘Nu doen we thuis maar wat, voor mij werkt dat niet. Dat moet je dan weer uitzoeken… Ik zou het geen probleem vinden om weer naar school te gaan.’ Jaargenoot Sebastiaan van der Burg (16) vindt het vooral vervelend dat er nog weinig duidelijk is over de examens. Positief ziet hij het niet in. ‘En de examenreis naar Albufeira, die gaat waarschijnlijk ook niet door.’

13:00 Boerhaavelaan

Sido van Marrewijk (16, 4 VWO) zit op zijn zolderkamer te studeren. ‘Ik ben nog steeds hard aan het werk. Mijn docenten hebben gewoon alles online gezet. We moeten nu veel verslagen maken. Het is af en toe moeilijk dat er geen uitleg is, maar dan zoek ik gewoon dingen op, op YouTube bijvoorbeeld.’ Uitslapen is er niet bij. ‘Ik word elke ochtend op tijd wakker gemaakt.’ Na twee dagen lonkt het klaslokaal alweer. ‘Het is geen vakantie. Je doet je schoolwerk, maar verder kun je niets. School is toch leuker dan binnenzitten.’