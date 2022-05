Preventie in de jeugdzorg was ooit het ei van Columbus. Nu is het een steen des aanstoots

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) maakte op mij een goede indruk. Hij beloofde vorige week in de krant de jeugdzorg ‘op de schop’ te nemen. De jeugdzorg is sinds jaar en dag een bestuurlijke rattenkoning, maar Van Ooijen was vastbesloten. Nu loopt een op zeven kinderen bij de jeugdzorg. Dat is natuurlijk bezopen. Jeugdzorg moet er zijn voor wie zij is bedoeld. Maarten van Ooijen sprak stevige woorden, wat nog eens werd onderstreept door de boze ingezonden brief van Marcus Huibers, hoogleraar klinische psychologie. Die blafte dat de staatssecretaris maar eens het wetenschappelijke bewijs moest leveren dat je, zoals hij had beweerd, met depressieve gevoelens beter naar je vrienden kunt gaan dan naar de psycholoog. Weerstand in kringen van belanghebbenden, dat is altijd een goed begin.

Maarten van Ooijen: antwoordblokjes en blauwe mapjes Beeld Aurélie Geurts

Maar toen ik de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer las, zakte me de moed in de schoenen. Eenendertig kantjes om zijn jeugdzorgbeleid toe te lichten. Eenendertig! Dan weet je eigenlijk al genoeg. Bij herlezing van het interview in de krant bleek dat hij zijn hervormingen samen met de gemeenten wil aanpakken. Dat waren dezelfde gemeenten die in 2015 de jeugdzorg ter hand zouden nemen, en er niks van hebben gebakken. Eenendertig vellen, dat kon alleen maar een optelsom van belangen, vergadercircuits en een parade van tafels, initiatieven en commissies zijn. Dat bleek helemaal het geval. 120 experts met verschillende perspectieven gaan zich over de problematiek buigen, alsof de jeugdzorg gisteren is uitgevonden.

Tijdens het Kamerdebat van woensdag werd het er niet beter op. Lisa Westerveld (GroenLinks) klaagde luidop dat ze jaar na jaar vraagt om verbeteringen. Wachtlijsten blijven, de gesloten jeugdzorg bestaat nog altijd, net als de personeelstekorten. Waarom schiet het niet op? De staatssecretaris maakte ineens met zijn 32 jaar, de ‘blokjes’ waarmee hij antwoordde en zijn blauwe mapjes een heel jonge indruk. Een concreet antwoord had hij niet, er was wel ‘momentum’, ‘de sector’ gaat om de tafel, ‘ieder met zijn verantwoordelijkheid’ en ‘juist omdat dingen misgaan, maken we een plan’.

Lisa Westerveld: jaar in, jaar uit vragen om verbeteringen Beeld Bart Maat / ANP

Vergeef me de scepsis, maar acht jaar geleden schreef ik ook over de jeugdzorg. Die zou vanaf 2015 uitbesteed worden aan de gemeenten. Voordien was er een geweldig getouwtrek om potjes geld en een toenemend aantal jongeren met ingewikkelde problemen. Kinderen die in de jeugdzorg belandden, waren er slecht aan toe, en daarom werd vroeg ingrijpen het parool, zo vroeg dat er eigenlijk nog geen problemen waren. Zodoende konden kinderen die niet zo goed lazen of zich in de klas niet zo lekker voelden, op de cursus geiten aaien of op een paard liggen. Betaald door de gemeente. Preventiedenken was toen het ei van Columbus, nu is het een steen des aanstoots.

In 2015 was ook al bekend dat gemeenten helemaal niet in staat waren om jongeren met echte stoornissen te helpen. Joop van den Berg, oud-hoogleraar parlementaire geschiedenis en ex-senator voor de PvdA, sprak toentertijd van de decentralisatie-paradox. Het bestuur moest dichter naar de burger toe, want dat gaat beter. Maar omdat het allemaal zo ingewikkeld is, moet er worden opgeschaald. Acht jaar geleden was men al doende om zorgregio’s boven de gemeenten op te tuigen. Nu is het 2022, zijn we heel veel geld armer en allerlei gemeentelijke mislukkingen rijker, en gaat ook de jeugdzorg naar de regio; samen met de VNG en de alomtegenwoordige Hubert Bruls wil de staatssecretaris deze herculestaak ter hand nemen. Ik las de brief van de staatssecretaris en werd bekropen door een krachtig gevoel van meer van hetzelfde. Er moeten ‘genormeerde prestatiebeschrijvingen’ komen en tegelijk moeten de administratieve lasten worden teruggedrongen. Uiteraard.

Kennis over wat wel en niet werkt in de jeugdhulp is beperkt, staat er dan plotseling met opmerkelijke eerlijkheid in de brief. En dan gloort er iets van de onmacht van al die jaren, niet alleen van deze staatssecretaris maar van al zijn voorgangers en al die opgetelde Kamerleden. Hun strijd richt zich niet zozeer tegen de tekortkomingen in de jeugdzorg als wel tegen het menselijk tekort in het algemeen. Decennia jeugdzorg kun je samenvatten als decennia meer. Meer instanties, meer geld, meer jongeren met problemen, meer bureaucratie en een altijd klinkende roep om oplossingen. Maar het leed wordt er niet minder om.

Bauke Koekkoek, lector onbegrepen gedrag en tegelijk verpleger in de crisisdienst, spreekt van de escalatie van de professionele zorg. Hij schreef een boeiend boek, De kwestie verwarde personen (2019, Lannoo), waarin hij uitlegt hoe geestelijke gezondheidszorg vanzelf de neiging heeft steeds zwaarder te worden. De pretenties zijn groot, de prestaties houden daarmee geen gelijke tred. Als het thuis niet langer gaat, moet er professionele hulp komen. Dat heeft soms effect, maar vaak ook niet. Dan wordt er opgeschaald in de behandeling, door steeds gespecialiseerdere specialisten. Soms eindigt dat op een gesloten afdeling, maar dat neemt de roep niet weg dat de gesloten zorg moet worden afgeschaft.

Bauke Koekkoek: de pretenties zijn groot, de prestaties minder Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zo wordt ook de jeugdzorg een fuik, en wordt het bestuur van die escalatie de spiegel – weer een nieuwe commissie, nog wijzer en deskundiger dan de vorige. De staatssecretaris kondigde woensdag zelfs ‘een plan’ aan voor de mentale gezondheid van de hele Nederlandse jeugd. Iedereen vindt dat een goed idee, afgezien van de mannenbroeders van de SGP, die vertrouwder zijn met het menselijk falen. Nietsdoen is ook een optie, liet fractieleider Kees van der Staaij zich ooit over ditzelfde onderwerp ontvallen. Voor de overgrote meerderheid valt nietsdoen ver buiten het politieke denkraam.