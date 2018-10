Prestigieuze CEU-universiteit van ‘staatsvijand nummer één’ Soros gedwongen om Boedapest te verlaten

Het doek lijkt gevallen in Hongarije voor de prestigieuze CEU (Central European University). CEU, het geesteskind van de Amerikaanse filantroop George Soros, gaat een nieuwe campus openen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Daar kunnen nieuwe studenten vanaf september 2019 terecht. ‘We worden een land uitgejaagd dat 26 jaar lang ons thuis is geweest’, verklaarde donderdag rector Michael Ignatieff.

Een studieruimte van de CEU-universiteit. Beeld Marcel Wogram

CEU ziet zich gedwongen tot de verhuizing van Boedapest naar Wenen vanwege een wetswijziging uit het voorjaar van 2017. Universiteiten die betaald worden met buitenlands geld zijn sindsdien verplicht om ook in het land van de geldschieter onderwijs te geven. Gedwee opende CEU een campus in de Amerikaanse staat New York en er kwam een overeenkomst met de Hongaarse regering. Het kabinet van de rechtspopulistische premier Orbán weigert die overeenkomst echter te tekenen.

Rector Ignatieff houdt nog een geitenpaadje open: mocht de regering vóór 1 december alsnog tekenen, dan kan CEU van de verhuizing afzien. De kans daarop lijkt klein: in een reactie laat de regering-Orbán weten dat ze de aankondiging beschouwt als een ‘politieke zet in Soros-stijl’ waar ze niet aan mee wil doen. Volgens de bemiddelaar, de Amerikaanse ambassadeur in Boedapest, is een oplossing nog steeds mogelijk. De bedoeling is sowieso dat studenten die hun studie in Boedapest begonnen, hem daar ook af kunnen maken.

Rector Michael Ignatieff. Beeld Marcel Wogram

CEU is het geesteskind van filantroop en miljardair George Soros. Die is door Orbán uitgeroepen tot staatsvijand nummer één. Het heeft er alle schijn van dat Orbán – zelf alumnus van een Soros-programma – simpelweg van de progressieve universiteit af wilde. De premier riep op tot de ‘verdrijving’ van Soros en liet het masterprogramma genderstudies schrappen. ‘Het gaat om mensen die ’s ochtends activist zijn en ’s middags politicus’, zo verklaarde Orbáns woordvoerder zijn argwaan over CEU. In het hele land verschenen posters en billboards die Soros afschilderen als een kwade genius.

Manfred Weber, fractievoorzitter van de Europese christendemocraten (EVP), waarschuwde eerder dit jaar dat sluiting van CEU ertoe kan leiden dat Orbán uit de EVP wordt gezet. De vraag is nu of de soep zo heet gegeten wordt. ‘Wij zijn kristalhelder’, zei Weber in mei tegen de Volkskrant. ‘Hou je aan de regels, dan doe je mee; zo niet dan doe je niet meer me.’

Eind vorig jaar maakte Brussel de zaak aanhangig bij het Europees Hof, omdat de Hongaarse maatregelen niet zouden stroken met de vrijheid van onderwijs. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde in met een strafprocedure (artikel-7), waarbij Hongarije uiteindelijk het stemrecht in de EU kan verliezen. EVP-fractievoorzitter Weber stemde destijds ook voor de strafprocedure.