Presidentsvrouw Asma al-Assad geeft opmerkelijk interview op Syrische staatstelevisie na genezing van borstkanker

In een interview op de Syrische staatstelevisie bedankt presidentsvrouw Asma al-Assad, genezen van borstkanker, ‘oprechte Syriërs’ voor hun steun. Ze legt een brug tussen haar persoonlijke strijd tegen kanker en de oorlog in Syrië. Rebellen die in opstand kwamen tegen haar man Bashar al-Assad kregen volgens haar ‘orders uit het buitenland.’

In het interview, zaterdag met Engelse ondertiteling op YouTube gezet door het bureau van de Syrische president, vertelt de 43-jarige Asma al-Assad – kort haar, witte zomerjurk – vanuit een weelderige paleistuin openhartig over haar strijd tegen borstkanker. Over de ‘schaamte’ die vrouwen voelen als ze hun haar en borsten verliezen. En over het Nationale Kanker Controle Programma dat ze heeft gelanceerd om de door de oorlog zwaar getroffen zorg voor kankerpatiënten weer op peil te krijgen. De first lady is inmiddels genezen verklaard.

Net als je denkt: wat een bewonderenswaardige poging om borstkanker in de Arabische wereld uit de taboesfeer te trekken, komt haar man, de Syrische president Bashar al-Assad, door westerse regeringen gezien als oorlogsmisdadiger, vol in beeld onder aanzwellende muziek. Hij ondersteunt zijn echtgenote liefdevol in het ziekenhuis. ‘Hij is mijn levenspartner en de kanker was de reis van mijn leven, dus natuurlijk was hij daarbij.’

Asma al-Assad schetst haar strijd tegen borstkanker als verlengstuk van de oorlog in Syrië. Dat ze doorwerkte tijdens haar behandeling, was vanwege haar ‘nationale en morele betrokkenheid naar anderen.’ De presidentsvrouw, die opgroeide in Groot-Brittannië en ondanks politiek verzet hierover nog steeds een Brits paspoort heeft, koos ervoor om haar behandeling in Syrië te ondergaan: in een militair hospitaal in Damascus ‘tussen degenen die een paar uur of dagen eerder nog aan de frontlijn ons land verdedigden.’ Zij vond die keuze logisch ‘na negen jaar oorlog’.

Vogue

Asma al-Assad geeft vaker interviews, maar dit lijkt haar meest persoonlijke mediaoptreden sinds zij eind 2010 een door een pr-bureau ingestoken interview gaf aan het modeblad Vogue. Terwijl buiten de Arabische lente uitbrak, werd de presidentsvrouw toen omschreven als ‘een roos in de woestijn’ en ‘glamoureus, jong en heel chic.’ Na kritiek trok Vogue het artikel later in.

Het interview van ruim 26 minuten bevat één kritische vraag: sommigen zeggen dat je nu wat van het medicijn krijgt dat je man aan anderen toedient, was je gekwetst? Asma al-Assad haalt daarop uit naar de rebellen ‘die elke mogelijke afschuwelijke misdaad hebben gepleegd.’ Ook hekelt ze het ‘systematisch aanvallen van medische faciliteiten en artsen.’ Saillant, want het juist Assad-regime zelf wordt al jaren door ngo’s en VN-diplomaten beschuldigd van het bombarderen van ziekenhuizen: alleen al achttien in de maand mei van dit jaar.

Asma al-Assad prijst de ‘diepe dialoog en continue openheid’ binnen de familie. De oudste zoon van de familie, tiener Hafez, komt prominent in beeld. Ze benadrukt dat haar drie kinderen ‘volwassen’ zijn. Ze steunen hun moeder in de strijd tegen kanker en gaan mee op bezoekjes aan gewonde veteranen. ‘Als we de kinderen niet voorbereiden, hoe zullen ze dan straks klaar staan om hun land te dienen?’