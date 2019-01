Presidentskandidaat Kamala Harris vierde vrouw die strijd aan wil met Donald Trump

Harris is bezig aan haar eerste termijn als senator, als afgevaardigde van Californië. Daarvoor was ze onder meer procureur-generaal van die staat.

Ze maakte haar kandidatuur maandag bekend in de ochtendshow Good Morning America van de tv-zender ABC. Tegelijkertijd werd via de sociale media haar eerste campagnevideo gelanceerd. ‘Gerechtigheid. Waardigheid. Gelijkheid. Vrijheid. Democratie. Dat zijn niet alleen maar woorden. Het zijn waarden die we als Amerikanen koesteren. En ze zijn momenteel allemaal in gevaar’, zegt Harris daarin onder meer.

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p Kamala Harris

‘De toekomst van ons land hangt af van jou en miljoenen andere mensen die hun stem verheffen om de Amerikaanse waarden te verdedigen’, vervolgt Harris in de video. ‘Daarom stel ik me kandidaat om president te worden van de Verenigde Staten. Ik stel me kandidaat om die stemmen te laten horen, om onze stemmen samen te brengen.’

Harris koos 21 januari niet toevallig uit om haar kandidatuur wereldkundig te maken. Op Martin Luther Kingdag, een nationale feestdag, viert de VS de geboorte van de op 4 april 1968 doodgeschoten mensenrechtenvoorvechter. Symbolisch voor de in Oakland opgegroeide immigrantendochter, wier Jamaicaanse vader en Indiase moeder deel uitmaakten van de burgerrechtenbeweging.

Harris is de eerste Afro-Amerikaanse kandidaat in de race naar het Witte Huis voor 2020 en de vierde vrouw namens de Democraten. Eerder stelden haar collega-senatoren Elizabeth Warren en Kirsten Gillibrand en Afgevaardigde al hun kandidatuur Tulsi Gabbard, evenals Julian Castro, zoon van een Mexicaanse immigrant en in 2014 minister van Volkshuisvesting onder toenmalig president Barack Obama.

Naar verwachting volgt de komende maanden nog een groot aantal andere kandidaten. Zo zou oud vicepresident Joe Biden binnenkort ook zijn kandidatuur aankondigen. De voorverkiezingen van de Democratische Partij, waarbij de uiteindelijke presidentskandidaat wordt gekozen die het tegen Trump op gaat nemen, beginnen in februari volgend jaar.

Naam in Californië

Harris maakte naam in het justitieel apparaat van Californië. Na twee mandaten als openbaar aanklager van San Francisco (2004-2011), werd ze (twee keer) verkozen tot procureur-generaal van Californië (2011-2017). Daardoor werd ze de eerste vrouw, maar ook de eerste zwarte aan het hoofd van de juridische dienst van die staat.

In januari 2017 legde ze de eed af als senator in Washington, als eerste vrouw met Zuidoost-Aziatische roots (haar moeder is van Tamil-afkomst) en de tweede zwarte senatrice in de Amerikaanse geschiedenis. Harris is als senator vooral bekend om haar scherpe vraagstelling, op soms harde toon, tijdens hooggespannen hoorzittingen. Zo legde ze vorig jaar onder anderen de omstreden conservatieve kandidaat voor het Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh, het vuur na aan de schenen.