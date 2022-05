President Zuid-Ossetië ziet voorlopig af van referendum over aansluiting bij Rusland

Georgische grenspolitie overhandigt voedsel over een prikkeldraadomheining aan een boer. Beeld Getty Images

De volksstemming was voor 17 juli uitgeschrevendoor zijn voorganger Anatoli Bibilov, nadat deze van Glagojev had verloren. Die beschouwde dat als een inbreuk op zijn rechten als aanstaand hoofd van de regio, die zich in 1991 samen met de regio Abchazië losmaakte van Georgië.

Rusland erkende Zuid-Ossetië in 2008 als onafhankelijke staat nadat het een oorlog was begonnen tegen Georgië, toen dat gewapenderhand weer de controle over de regio probeerde te krijgen. Dat conflict liep uit op een zware nederlaag voor Georgië.

Ook daarvoor had Rusland feitelijk al de touwtjes in handen in Zuid-Ossetië, dat slechts 53 duizend inwoners telt. Sinds de oorlog in 2008 is de invloed van Moskou nog verder toegenomen. Er zijn duizenden Russische militairen gelegerd in de regio. Ook financieel drijft Zuid-Ossetië voor ruim tachtig procent op subsidies uit Moskou.

Oekraïne

Als dank daarvoor stuurde Bibilov enkele honderden Ossetische militairen naar Oekraïne om de Russen te helpen bij de oorlog tegen de Oekraïners. Maar zijn aankondiging van het referendum viel minder goed in Moskou. De reacties uit regeringskringen waren uiterst lauw, ook al staat Rusland in principe niet afwijzend tegen annexatie van het gebied.

Kennelijk is het Kremlin tot de conclusie gekomen dat het niet het juiste moment is voor een dergelijke stap, nu Rusland verwikkeld is in de oorlog tegen Oekraïne en het voorbereidingen treft om de daar veroverde gebieden in te lijven. Aansluiting van het gebied zou ook tot felle reacties leiden van de Georgische regering, die Rusland als bezetter van Zuid-Ossetië beschouwt.

Het gebrek aan enthousiasme aan Russische kant was voor Glagojev aanleiding het geplande referendum te schrappen. Net als zijn voorganger is hij voor aansluiting bij Rusland en de 'hereniging’ van de Osseten, van wie een groot deel aan de Russische kant van de grens in Noord-Ossetië woont. Maar volgens hem is het ‘ontoelaatbaar’ dat de regio op eigen houtje een beslissing neemt zonder rekening te houden met de belangen van Rusland.