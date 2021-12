President Zuid-Korea geeft corrupte voorganger gratie

De voormalige president Park Geun-hye voorafgaand aan een van de rechtszittingen in Seoel over haar vermeende corruptie en machtsmisbruik. Beeld AFP

Park, de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea, werd in 2017 afgezet na massale demonstraties. Ze kreeg het verwijt dat ze haar vertrouweling Choi Soon-sil, die geen deel uitmaakte van de regering, te veel invloed liet uitoefenen. Ook zou het duo hebben samengespannen om geld los te krijgen bij grote bedrijven. Dat geld ging naar stichtingen van Choi.

Na de afzetting van Park volgde een veroordeling wegens corruptie en ambtsmisbruik. De straf van de 69-jarige politica was jarenlang inzet van een juridisch conflict.

Wanneer Park vrijkomt is nog onduidelijk.

Staatsgeheimen

Vertrouwelinge Choi kreeg twintig jaar cel voor haar aandeel in de zaak. Haar invloed op de toenmalige president zorgde in 2016 voor een politiek schandaal. Choi zou zich met goedvinden van Park hebben bemoeid met staatszaken, hoewel de vrouw officieel geen functie had binnen de regering.

In ruil voor Parks politieke steun zou elektronicagigant Samsung diverse stichtingen, waar de president achter stond, tientallen miljoenen hebben toegestoken. Ook speelde Park staatsgeheimen door aan een Choi, die zich vervolgens met de aanstelling van ministers bemoeide en bij bedrijven, middels haar vriendschap met Park, bijna 60 miljoen euro lospeuterde.

Aanklagers stelden dat Park daar bewust aan meewerkte en zo van het presidentschap een particuliere onderneming met winstbejag maakte.

Niet ongewoon

Park, de dochter van een voormalige militaire dictator, is niet de enige ex-president die verwikkeld raakte in een corruptiezaak.

Oud-leider Lee Myung-bak werd in 2018 aangeklaagd vanwege corruptie, op verdenking van het aannemen van steekpenningen en verduistering tijdens zijn presidentschap. Hij kreeg 17 jaar celstraf. Twee andere voormalige presidenten, Chun Doo-hwan en Roh Tae-woo, werden in de jaren 90 veroordeeld voor corruptie en landverraad.

Oud-president Roh Moo-hyun pleegde in 2009 zelfmoord terwijl er een onderzoek naar hem liep vanwege corruptie.