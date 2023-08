President Zimbabwe claimt verkiezingswinst, oppositie accepteert ‘ronduit belachelijke’ uitslag niet

De Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa, bijgenaamd de krokodil, claimt de verkiezingswinst. Beeld AFP

Velen verwachtten al dat Mnangagwa de Zimbabwaanse presidentsverkiezingen zou winnen, aangezien zijn partij Zanu-PF al meer dan vier decennia regeert en oppermachtig is. De partij van Mnangagwa, die door zijn politieke geslepenheid ook wel ‘de krokodil’ wordt genoemd, kreeg de afgelopen jaren steeds meer grip op de Zimbabwaanse instituties en creëerde zo een ongelijk speelveld. Die macht werd de afgelopen jaren onder meer gebruikt om bijeenkomsten van oppositiepartijen te verbieden.

In de aanloop naar de verkiezingen van woensdag 23 augustus werden meer dan honderd bijeenkomsten van de belangrijkste oppositiepartij van Zimbabwe, de Citizens Coalition for Change (CCC), verboden. Eerder deze maand werden bovendien veertig CCC-leden, waaronder een parlementskandidaat, gearresteerd terwijl ze campagne voerden in hoofdstad Harare. Ook werd een CCC-aanhanger vermoord, naar verluidt door aanhangers van de Zanu-PF-partij.

CCC-leider Nelson Chamisa, die gold als de belangrijkste uitdager van Mnagagwa, kreeg 44 procent van de stemmen. Volgens een woordvoerder van zijn partij is de verkiezingsuitslag te snel bekendgemaakt, waardoor zij de ‘incorrecte’ eindtelling ‘niet hebben ondertekend’. Op het sociale platform X stelt de partij bovendien dat de telling ‘haastig’ en ‘zonder verificatie’ heeft plaatsgevonden. De stemming bij de presidents- en parlementsverkiezingen werd in sommige gebieden verlengd tot donderdag vanwege de late verspreiding van de stembiljetten.

‘De eerste resultaten zoals die tot ons komen, zijn ronduit belachelijk’, reageert mensenrechtenadvocaat David Coltart, die deel uitmaakt van Chamisa’s CCC-partij. ‘Zoals ik al verwachtte zijn de problemen niet bij de stembusgang, maar vooral bij het het tellen van de stemmen opgetreden. Zo zou Chamisa minder stemmen hebben gehaald dan vorig jaar, terwijl er veel nieuwe jonge mensen zijn die zich als stemmer hebben geregistreerd − dat is hoogst onwaarschijnlijk.’

Ook zijn er volgens Coltart stemmen gegaan naar dubieuze kandidaten. ‘Een bizar hoog aantal stemmen is naar kandidaten gegaan waar nog nooit iemand van heeft gehoord. Niemand weet wie zij zijn, of waar ze voor staan.’

In een verklaring laat CCC-woordvoerder Charles Kwaramba weten dat de oppositie al rekening hield met fraude. ‘Kiescommissie ZEC, dezelfde organisatie die leiding gaf aan de beschamende en ondemocratische chaos van deze verkiezingen, heeft nu in het holst van de nacht een onwaarschijnlijke overwinning van Mnangagwa aangekondigd’, schrijft Kwaramba, die zegt de door het ZEC gepresenteerde resultaten te zullen onderzoeken.

Ook waarnemers van de EU en de uit zestien landen bestaande Zuid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC) hebben zorgen geuit over de verkiezingen. Volgens voldoen de verkiezingen niet aan democratische waarden door het verbod op oppositiebijeenkomsten, problemen met het kiesregister, bevooroordeelde berichtgeving in de staatsmedia en intimidatie van kiezers. Ondanks de bezwaren van de oppositie, analisten en waarnemers heeft het constitutionele hof van Zimbabwe de verkiezingsuitslag bevestigd.

Emmerson Mnangagwa kwam in 2017 aan de macht na een militaire staatsgreep, waarbij hij zijn mentor Robert Mugabe afzette. Zimbabwe verkeerde toen in een diepe economische crisis, die nog altijd niet voorbij is: het land had vorige maand nog een van de hoogste inflatiecijfers ter wereld. Prijzen van onder meer voedsel en brandstof zijn 101,3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Als gevolg van de economische malaise is ook de werkloosheid hoog: slechts 25% van de Zimbabwanen heeft een formele baan. Of Mnangagwa de economie van zijn land tijdens zijn nieuwe termijn uit het slop kan trekken, zal moeten blijken.