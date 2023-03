President Xi is zeker van ‘historische wederopstanding’ China, maar makkelijk wordt het niet

In de Oost-Chinese stad Fuyang volgt een man de toespraak van Xi Jinping. Beeld AFP

Zestien minuten duurt de toespraak van president Xi Jinping maandag tijdens de slotbijeenkomst van het Chinese Volkscongres. Zestien minuten, waarin hij tien keer de ‘wederopstanding’ van de Chinese natie noemt. Xi laat er geen twijfel over bestaan: zijn historische derde termijn dient een historische missie: ‘De geschiedenis heeft de fakkel van de opbouw van een sterk land en realisatie van nationale wederopstanding aan onze generatie gegeven.’

Xi’s toespraak is kort – nog niet half zo lang als vijf jaar geleden – maar krachtig. China moet een ‘sterke natie’ worden – die term kreeg 5 keer meer nadruk dan in 2018 – door volop in te zetten op kwalitatieve en innovatieve ‘ontwikkeling’ (x 2,5), op ‘wetenschap en technologie’ (x 3), en vooral op ‘veiligheid’ (x 25). Dat kan alleen onder sterk leiderschap van de Partij (x 3,5).

De taal van de Chinese Communistische Partij is zo formalistisch, dat het tellen van woorden kan helpen om trends te ontwaren.

Opvallend is dat de retoriek van een Chinese ‘droom’ – in 2018 nog tien keer genoemd – vijf jaar later volledig is verdwenen. Nu Xi aan zijn derde termijn begint, lijkt de tijd van dromen voorbij en het moment van de waarheid aangebroken. Xi heeft alle touwtjes in handen. Hij heeft in de voorbije jaren de macht van de staat naar de partij getrokken, heeft een hele ploeg vertrouwelingen rond zich verzameld, en kan – zoals het er nu naar uitziet – voor onbeperkte duur aanblijven.

Maar hoeveel macht ook, Xi staat voor een moeilijke opdracht. China gaat door economisch zware tijden, met naast zijn structurele problemen een vastgoedcrisis en een technologische blokkade. De relaties met veel (westerse) landen zijn verzuurd, met risico op escalatie over Oekraïne en over Taiwan – waarvan de ‘hereniging met het moederland’ volgens Xi de ‘essentie van de wederopstanding’ is. Xi’s zerocovidbeleid heeft veel van die problemen alleen maar erger gemaakt.

Pragmatisme of ideologie?

Nu het zerocovidbeleid voorbij is, komen er gemengde signalen uit Beijing over hoe Xi zijn macht wil inzetten, en of pragmatisme weer voorrang krijgt boven ideologie. Zo betuigt de nieuwe premier Li Qiang maandag in zijn eerste persconferentie uitgebreid zijn steun aan private ondernemers. ‘Deze overheid zal een op de markt gebaseerd bedrijfsklimaat stimuleren’, zegt hij – op zich een bekend refrein. ‘Alle ondernemingen zullen gelijke rechten genieten, we zullen een gelijk speelveld creëren.’

Tegelijkertijd is op dit Volkscongres een grote reorganisatie van de overheid goedgekeurd die de controle van de staat en de partij over financieel toezicht, technologie en wetenschap vergroot. Dat kan in die sectoren tot meer politieke sturing leiden. Xi schaart zich tijdens het Volkscongres achter private ondernemers – hij noemt ze zelfs ‘familie’ – maar roept hen ook op ‘patriottisch’ te zijn en hun rijkdom te delen.

Premier Li Qiang zegt dan weer dat het decennialange proces van markthervorming en opening van China doorgaat, ook al is dat deels door Xi teruggedraaid. ‘China zal alleen maar meer openen voor de wereld’, aldus Li Qiang. ‘Ik weet dat sommigen in de Verenigde Staten het idee van ontkoppeling rondbazuinen, maar ik vraag me af hoeveel mensen daar beter van worden. China en de VS zijn economisch nauw met elkaar vervlochten en profiteren van elkaars ontwikkeling.’

Tegelijkertijd beweert Xi tijdens het Volkscongres openlijk dat China ‘omsingeld en onderdrukt’ wordt door de VS, en dreigt minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang met ‘ontsporing’ als de VS niet inbinden. Xi Jinping herhaalt maandag in zijn speech een metafoor uit 2021, die toen veel ophef veroorzaakte. Hij zegt het Chinese leger te willen ombouwen tot een ‘Chinese Muur van staal’. In 2021 zei hij dat wie China’s wederopstanding in de weg staat, ‘bloederig met die muur in botsing’ zou komen.

Sputterende economie

Het is zeer de vraag of China met deze gemengde signalen het vertrouwen kan herstellen van binnen- en buitenlandse private ondernemers en investeerders. De Chinese economie liet een tijdelijke heropleving zien na beëindiging van het zerocovidbeleid, maar de prognoses voor de lange termijn zijn minder rooskleurig. De private sector en buitenlandse investeerders – de meest efficiënte sectoren van de Chinese economie – zijn afwachtend. Consumenten lossen liever hun hypotheek af dan dat zij hun geld laten rollen.

Als de Chinese economie blijft sputteren, is dat slecht nieuws voor de rest van de wereld. Een Chinese groeivertraging is negatief voor de wereldeconomie, maar ook voor de internationale relaties. Met alle macht in handen van Xi rust ook alle verantwoordelijkheid op zijn schouders. Als economisch herstel uitblijft, is de kans groot dat hij een zondebok moet vinden. Dan kan het vijandbeeld van de VS verder worden uitvergroot.

De wederopstanding van China komt er sowieso, verzekert Xi, uiterlijk tegen het midden van deze eeuw. Die wederopstanding is volgens de Chinese leider ‘een onomkeerbaar historisch proces’.