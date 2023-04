‘President van geweld en hypocrisie’ Macron ook tijdens bezoek aan Nederland onder vuur

Van links af: Mark Rutte, het echtpaar Macron, Taco Dibbits, Máxima en Willem-Alexander bij ‘Het melkmeisje’ van Johannes Vermeer. Beeld Ludovic Marin / AFP

Voor de Franse president Macron is er geen ontsnappen aan: ook op staatsbezoek in Nederland blijft de sociale onrust uit eigen land hem achtervolgen. Mijlenver verwijderd van de Franse straten kwam hem woensdag tot in Amsterdam nog het protestlied ‘On est là’ (wij zijn hier) ter ore.

Dat lied groeide uit tot de soundtrack van de Franse gele-hesjesbeweging, en is sindsdien overal te horen waar demonstranten tegen het beleid van de president in opstand komen. Woensdag kwam dat verzet vanaf de straat in Amsterdam: bij het bezoek van Macron aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) renden twee demonstranten al zingend op hem af. Een van hen werd al snel door beveiligers tegengehouden, de ander werd later door beveiligers tegen de grond gewerkt.

Franse betogers

De politie liet woensdag weten dat beide demonstranten (een man en een vrouw) zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde en bedreiging. Volgens de UvA ging het om Franse betogers. Of ze aan de universiteit studeren, is nog onduidelijk. President Macron was samen met koning Willem-Alexander op bezoek bij de bètafaculteit van de UvA, waar Nederland en Frankrijk samenwerken aan quantumtechnologie en halfgeleiders in het Quantum Gases & Quantum Information Lab.

Een dag eerder keerden demonstranten in Den Haag zich eveneens tegen de Franse president. Macron was daar om een toespraak te houden over zijn visie op de toekomst van Europa. ‘Ik denk dat we iets zijn verloren’, klonk het plotseling vanaf de tribune. ‘Waar is de Franse democratie?’ Daarop werd een spandoek uitgerold met de (in het Engels geschreven) tekst ‘President van geweld en hypocrisie’.

De demonstranten richtten zich zowel op de pensioenhervorming als het (gebrek aan) Frans klimaatbeleid. ‘Miljoenen mensen gaan de straat op’, riep een van hen, ‘klimaatconventies zijn aan de kant geschoven. Wat kunt u zeggen als we het over Europa hebben?’

Rellen

In Frankrijk wordt al maanden op grote schaal gedemonstreerd tegen de hervorming van de Pensioenwet, waarmee de pensioenleeftijd wordt verhoogd van 62 naar 64 jaar. Sinds premier Élisabeth Borne half maart besloot de zwaar bekritiseerde wet door te voeren zonder stemming in het parlement, lopen de protesten daartegen steeds vaker uit op rellen. Voor donderdag is in Frankrijk opnieuw een landelijke stakingsdag aangekondigd.

‘Het is heel belangrijk om sociaal debat te voeren’, zei Macron dinsdag in reactie op de demonstranten in Den Haag. Hij benadrukte dat de Franse pensioenleeftijd in vergelijking met andere Europese landen relatief laag ligt, ook na doorvoering van het verhogen van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Wat Macron daar niet bij zei, zo merkte dagblad Le Parisien scherp op, is dat de Fransen daarnaast 43 jaar pensioenpremies moeten afdragen voor een volwaardig pensioen. Mede daardoor ligt de pensioenleeftijd in praktijk vaak hoger.

De demonstranten voorzien de verder strak georganiseerde ceremonie rond het staatsbezoek mogelijk van een ‘bittere nasmaak voor het presidentiële koppel’, schreef diezelfde Franse krant: twee weken geleden nog werd het bezoek van de Britse koning Charles III aan Parijs geannuleerd. Met ontvlammend sociaal protest in Parijs vreesde het Elysée het vorstelijk bezoek niet te kunnen verwelkomen in de ‘omstandigheden die passen bij de vriendschappelijke relatie’.