President Trump verlaat ziekenhuis en trekt in Witte Huis zijn mondkapje af

President Trump doet zijn mondkapje af. Beeld EPA

‘Laat het je leven niet beheersen’, zei de president op twitter over het coronavirus. ‘Wees er niet bang voor’. Zijn Democratische tegenstander in de aankomende verkiezingen Joe Biden haalde tijdens een bijeenkomst in Miami direct uit naar Trump en benadrukte dat mondkapjes ‘het verschil maken’.

De president had kort daarvoor, ook in een tweet, zijn vertrek uit het ziekenhuis aangekondigd. ‘Ik voel me echt goed! We hebben onder de regering-Trump echt goede medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan ik twintig jaar geleden deed!’ Voor de thuisreis stond een helikopter klaar die hem om 00.40 uur Nederlandse tijd kwam ophalen en naar het Witte Huis bracht.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 oktober 2020

Gevaar nog niet geweken

Volgens zijn artsen is het gevaar echter nog niet geweken, ook omdat het ongebruikelijk is dat een patiënt in een vroeg stadium van covid verschillende experimentele geneesmiddelen krijgt. Conley ontweek vragen over de longscans van de president, omdat Trump die informatie niet wilde vrijgeven.

Na 72 uur koortsvrij te zijn geweest kan Trump thuis verder worden behandeld. Na twee keer zuurstof te hebben gekregen, heeft hij geen ademhalingsproblemen meer. En ook geen neurologische symptomen. Hij zal een week quarantaine in acht moeten nemen, maar het ziekenhuis kan niet meer voor hem doen dan de artsen in het Witte Huis, aldus zijn privéarts Sean Conley. ‘We zijn voorzichtig positief en op onze hoede.’

Vanuit het Witte Huis kwamen de afgelopen dagen tegenstrijdige verklaringen: eerder vertelden artsen dat het geweldig ging, tegelijkertijd werd bekend dat Trump dexamethason kreeg omdat zijn zuurstofgehalte twee keer te laag was. Er zijn veel vragen over de geloofwaardigheid van de verstrekte informatie over de conditie van de president van de Verenigde Staten.

Sean Conley met de andere artsen uit het ziekenhuis. Beeld AP

Autorit

Zondag maakte de besmettelijke Trump een korte autorit langs zijn aanhangers. Die ‘roekeloze’ actie heeft grote weerstand opgeroepen bij medici en de secret service, die de president beveiligt. Dat meldt de Amerikaanse televisiezender CNN.

‘Coronapatiënten dienen tenminste tien dagen in quarantaine te blijven, tot ze niet meer besmettelijk zijn. Elke persoon in de auto tijdens de totaal nodeloze presidentiële drive-by moet nu veertien dagen in quarantaine’, schreef James P. Philips, behandelend arts bij het Walter Reed Ziekenhuis, op Twitter. ‘Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen sterven. Voor politiek theater. Door Trump bevolen om hun leven te riskeren voor theater. Dit is waanzin.’

Trumps kinderen maken zich volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron in het tijdschrift Vanity Fair ook zorgen over het ‘gekke’ gedrag van hun vader. Maandag postte de president in korte tijd tientallen tweets in hoofdletters. Donald Junior probeerde daarop de andere Trump-kinderen te mobiliseren tot een ‘interventie’ om het manische getwitter te stoppen. Volgens Amerikaanse media kan de ontstekingsremmer dexamethason, een van de medicijnen die Trump krijgt, een euforisch gevoel of andere stemmingswisselingen veroorzaken. Die bijwerkingen zouden zich normaal gesproken echter pas na langdurig gebruik manifesteren.

Drie besmettingen

Ondertussen breidt de coviduitbraak in het Witte Huis zich uit: maandag meldde Trumps perschef Kayleigh McEnany dat ze besmet is. Zondag stond ze de pers nog te woord. Inmiddels zijn minstens drie besmettingen onder Trumps personeel geconstateerd.

Trumps Democratische opponent Joe Biden heeft maandag laten weten dat het voor volgende week geplande verkiezingsdebat met Trump wat hem betreft gewoon kan doorgaan, als medische experts zeggen dat het veilig genoeg georganiseerd kan worden.