President Trump oppert uitstel Amerikaanse verkiezingen uit niet onderbouwde angst voor fraude

Trumps voorstel borduurt voort op eerdere onbewezen claims van hem dat er fraude zou kunnen plaatsvinden als er per post gestemd moet gaan worden vanwege de corona-uitbraak in zijn land.

Op Twitter beweert de president vandaag zonder enig bewijs dat zijn land op 3 november de meest ‘frauduleuze’ verkiezing in de geschiedenis te wachten staat als mensen op grote schaal per post gaan stemmen. ‘Verkiezing uitstellen tot mensen fatsoenlijk en veilig kunnen stemmen???’, twittert hij. Volgens Trump zouden onder andere buitenlandse partijen de verkiezingen kunnen beïnvloeden als het stemmen per post doorgaat.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 juli 2020

Uren na zijn tweet nuanceerde Trump zijn woorden enigszins. ‘Ik wil een verkiezing en een resultaat, veel, veel meer dan jullie’, zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis. ‘Ik wil niet uitstellen. Ik wil de verkiezingen houden. Maar ik wil ook niet drie maanden wachten en dan ontdekken dat de stembiljetten allemaal ontbreken, en de verkiezingen niets betekenen.’

Bliksemafleider

De kans dat de verkiezingen daadwerkelijk uitgesteld worden is klein. Trumps voorstel druist in tegen de grondwet en federale wetten, waarin staat dat presidentsverkiezingen elke vier jaar moeten plaatsvinden op de eerste dinsdag ná de eerste maandag in november. De inauguratie van de nieuwe president staat gepland op 20 januari, en ook die datum is verankerd in de wet. Trump heeft niet de macht om de verkiezingen uit te stellen zonder steun van het Congres, waar de Democratische Partij een groot deel van de zetels in handen heeft. De Democraten hebben al laten weten niets in uitstel te zien. Ook enkele prominente Republikeinse partijgenoten van de president wezen de suggestie van Trump van de hand.

Critici vermoeden dat Trumps voorstel niet serieus is bedoeld, maar een bliksemafleider van slecht nieuws is. Opvallend was dat Trumps tweet ongeveer een kwartier werd verstuurd nadat bekend werd de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal met een duizelingwekkende 32,9 procent is gekrompen. Het gaat om de grootste krimp in de VS in bijna honderd jaar. Uitzicht op herstel is er voorlopig nog niet: vanwege het groeiend aantal coronabesmettingen in het land sluiten alleen maar meer bedrijven hun deuren en worden Amerikaanse arbeiders in rap tempo ontslagen.

Trump, die in de peilingen achterloopt op de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, had voor de corona-uitbraak nog de intentie om campagne te voeren op de groeiende economie. Inmiddels zet hij meer in op een campagne van angst. Angst voor misdaad, maar ook angst voor verkiezingsfraude en een soort coup door de Democraten.

Twijfel zaaien

Critici vrezen dat Trump met zijn bericht vandaag niet alleen de aandacht wil afleiden van de slechte economie, maar ook alvast het fundament legt om de verkiezingsuitslag in twijfel te kunnen trekken als hij verliest. De president heeft eerder zelfs twijfel gezaaid of hij het Witte Huis zal verlaten als de verkiezingsuitslag in zijn nadeel uitvalt, omdat het volgens hem zo goed als zeker is dat de verkiezingen niet eerlijk zullen verlopen. Er is geen bewijs dat er fraude wordt gepleegd met stemmen per post. In vijf Amerikaanse staten is dit al het enige stemmiddel.

De koers op de Amerikaanse aandelenbeurzen daalden donderdag direct na de tweet van Trump.