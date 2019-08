President Trump laat kandidaat-inlichtingenchef vallen na kritiek op gebrek aan ervaring

John Ratcliffe had eerder vrijdag zelf al bekendgemaakt dat hij zich terugtrok uit het nominatieproces. De onopvallende Republikeinse volksvertegenwoordiger uit Texas in het Huis van Afgevaardigden was vijf dagen geleden door Trump naar voren geschoven als beoogd opvolger van de opgestapte Dan Coats.

Our great Republican Congressman John Ratcliffe is being treated very unfairly by the LameStream Media. Rather than going through months of slander and libel, I explained to John how miserable it would be for him and his family to deal with these people....