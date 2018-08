President Trump erkent gesprek campagneteam met Russen over ‘dirt’ voor Hillary Clinton

De Amerikaanse president Donald Trump heeft erkend dat een Russische delegatie in juni 2016 ‘dirt’ over Hillary Clinton heeft aangeboden aan zijn campagneteam. Dat betekent dat zijn eerdere verklaring, dat het ‘vooral over adopties’ ging, een leugen was.

‘Dit was een ontmoeting om informatie te verkrijgen over een opponent, totaal legaal en iets dat de hele tijd gebeurt in de politiek – en het leidde nergens toe’, zei Trump in een tweet zondagochtend. ‘Ik wist er niets van!’

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! Donald J. Trump

De draai betekent nog niet dat er sprake was van een samenzwering tussen het team-Trump en de Russen. Het is niet bekend of de bijeenkomst destijds iets heeft opgeleverd voor een van beide partijen. Het is mogelijk dat zowel de Russen als het Trump-campagneteam met lege handen zijn vertrokken. Of de ontmoeting zelf strafbaar is (het ingaan op een belofte van een buitenlandse mogendheid om te helpen met de verkiezingscampagne), is nog de juridische vraag.

Feit is wel dat Russische hackers Democratische e-mails hebben bemachtigd, en die op slimme momenten tijdens de verkiezingsrace via Wikileaks hebben verspreid om verdeeldheid te zaaien bij de Democraten. Ook is nu bevestigd dat de Russen over defamerende Clinton-info hebben gesproken met het Trump-team, en dat de president daarover heeft gelogen.

Kremlin-connecties

Vorig jaar openbaarde Donald Trump jr. onder druk van The New York Times een e-mailwisseling uit 2016, waarin hooggeplaatste Russen via een tussenpersoon ‘beschadigende informatie over Hillary’ aanboden. ‘Als het is wat je zegt dat het is, dan vind ik dat geweldig’, antwoordde Trump jr. Het leidde tot een ontmoeting op 9 juni. Aan de ene kant zaten Trump jr., Trumps schoonzoon Jared Kushner en campagneleider Paul Manafort, tegen wie vorige week een proces begonnen is wegens het witwassen van Russisch geld. Aan de andere kant zaten in elk geval twee Russen met Kremlin-connecties, advocate Natalia Veselnitskaja en oud-KGB'er Rinat Akhmetsjin.

Trump jr. stelde vorig jaar in een verklaring dat het ‘vooral om de adoptie van Russische kinderen’ was gegaan. Die verklaring was opgesteld door zijn vader. Trump sr. heeft dat maandenlang ontkend, maar eerder dit jaar erkenden zijn advocaten dat de president achter die verklaring zat.

Donald Trump, Jr. en zijn vader. Foto AFP

Druppelsgewijze bekentenissen

De druppelsgewijze bekentenissen passen in de juridische strategie van Trump: hij ontkent zolang het kan, en bekent zodra het moet. Zijn waarheid is tijdelijk: een web van ontkenningen en verzinsels dat wordt gesponnen rond de feiten die niet te negeren zijn. Dat doet hij met de afkoopsommen van zijn minnaressen, dat doet hij met de Russische ontmoeting in Trump Tower. Niemand weet of zijn nieuwste verhaal ook het laatste verhaal is.

Overigens heeft Trump al eerder gesuggereerd dat het gesprek niet over adopties ging. Vorig jaar twitterde hij al dat ‘de meeste politici naar een ontmoeting zouden zijn gegaan zoals de ontmoeting waar Don jr. heen ging om info over een opponent te krijgen’. Want: ‘Dat is politiek!’

Met zijn tweet zondag bevestigt Trump nu dus dat er over ‘dirt’ gesproken is, en beweert hij dat dat niet strafbaar is. De druk lijkt afkomstig van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, die heeft gezegd dat Trump vooraf wist dat zijn campagneteam met de Russen zou spreken – iets wat Trump zelf in zijn tweet zondagochtend ontkende. Maar voor de zekerheid zegt hij erbij dat dat gesprek legaal was. Vorige week werd die lijn ingezet door zijn advocaat Rudy Giuliani. Die zei dat ‘samenzwering geen misdaad is’.