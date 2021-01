President Trump en vicepresident Pence spreken voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool

President Trump en vicepresident Pence hadden maandagavond voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool weer een ‘goed gesprek’. Beeld EPA

Dat liet een hooggeplaatste functionaris uit het Witte Huis weten aan persbureau Reuters.

Het laatste woord voor dit gesprek viel vorige week op de dag van de rellen in Washington. President Trump reageerde boos toen Pence Trumps aanwijzingen om de bevestiging van de zege van aanstaand president Joe Biden door het Congres te blokkeren, niet opvolgde. Trump viel daarop zijn vicepresident af en zei dat Pence ‘een gebrek aan moed’ liet zien. De vicepresident moest worden geëvacueerd toen even daarna de Trump-supporters met geweld binnendrongen in het Capitool.

Volgens de functionaris ging het gesprek tussen de president en de vicepresident in de Oval Office onder andere over de rellen in Washington. Daarnaast blikten ze terug op de afgelopen vier jaar in hun functie.

Het gesprek vond plaats op de dag dat de Democratische partij de afzettingsprocedure (impeachment) tegen president Trump in gang zette, omdat de president zou hebben opgeroepen tot een opstand tegen de overheid. Ook zullen de Democraten dinsdag vicepresident Pence officieel vragen een beroep te doen op het 25ste amendement – de clausule die mogelijk maakt een president uit functie te ontheffen als deze niet kan functioneren. Dat Pence hier daadwerkelijk gebruik van zal maken, is onwaarschijnlijk.