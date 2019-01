President Trump en Noord-Koreaanse leider Kim willen eind februari nieuwe topontmoeting

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bij het begin van hun eerste topontmoeting, 12 juni vorig jaar in een hotel op het eilandje Sentosa bij Singapore. Beeld AFP

Dat heeft het Witte Huis vrijdag aangekondigd na een ontmoeting van Trump met Kim Jong-chol, een voormalige inlichtingenchef en hardliner die als de belangrijkste kernwapenonderhandelaar van Noord-Korea geldt. Over de exacte datum en locatie van de ontmoeting is niets bekend gemaakt.

Het is voor het eerst in lange tijd dat er wat beweging lijkt te komen in het overleg over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Dat overleg kwam op gang na de eerste top van Trump en Kim juni vorig jaar in Singapore.

Die top kreeg enorme publiciteit (na afloop claimde Trump dat de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging voorbij was), maar leverde weinig meer op dan vage toezeggingen van Kim dat hij wilde meewerken aan het kernwapenvrij maken van het Koreaanse schiereiland. Concrete stappen zijn nooit gezet.

De VS eisen dat Noord-Korea zijn complete kernwapenprogramma opdoekt. Dat zou behalve bondgenoot Zuid-Korea ook het Amerikaanse vasteland bedreigen. Deze volledige denuclearisatie moet leiden tot opheffing van de sancties tegen Pyongyang en toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea.

De Amerikaanse sancties tegen Pyongyang blijven ondanks de aankondiging van de nieuwe top gewoon van kracht, zei Sarah Sanders, officieel woordvoerder van het Witte Huis. Sanders noemde Trumps anderhalf uur durende ontmoeting met gezant Kim Jong-chol ‘productief’.

Volgens sommige defensie-analisten is de nieuwe top prematuur omdat er nog zo weinig vooruitgang is geboekt. Enkele uren voordat Kim Jong-chol in Washington arriveerde, onthulde Trump nog een herzien rakettenplan dat Noord-Korea omschreef als een permanente ‘uitzonderlijke bedreiging’.

