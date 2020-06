President Trump dreigt het leger in te zetten tegen massale demonstraties

Met de rellen boekt Minneapolis de sombere oogst van de scheiding tussen wit en zwart

Minneapolis, dat na de dood van George Floyd al een week het toneel is van hevige rellen, geldt als een progressieve en welvarende stad. Tegelijk is het ook een van de steden in de VS waar de zwarte en de witte bevolking het meest van elkaar zijn gescheiden.



In gepolariseerde VS lijken de raciale scheidslijnen alleen maar dieper te worden

De aanleiding is politiegeweld tegen de zwarte bevolking, de achtergrond is de hardnekkige achterstand van die bevolking. De protesten in Minneapolis en elders in de Verenigde Staten verlopen volgens een patroon dat zich al zeker vijftig jaar periodiek herhaalt.

‘Als zwarte Amerikaan ben je nooit, nóóit veilig’

Al dagen is de stad Minneapolis het toneel van demonstraties, brandstichting en plundering. De aanleiding: de dood van een zwarte man, de 46-jarige George Floyd, door politiegeweld. Weer eentje.

Ook de droom van de burgemeester van Minneapolis ging in vlammen op

In Minneapolis gingen afgelopen weekend niet alleen tientallen winkels in vlammen op, maar ook de politieke droom van de Democratische burgemeester Jacob Frey.