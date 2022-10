President Taiwan wil in gesprek met China: ‘Gewapende confrontatie absoluut geen optie’

De Taiwanese president Tsai Ing-wen maandag tijdens haar speech op de nationale feestdag in de hoofdstad Taipei. Beeld AP

‘Ik wil de autoriteiten in Beijing duidelijk maken dat een gewapende confrontatie absoluut geen optie is voor onze twee partijen. Alleen door de toewijding van het Taiwanese volk aan onze soevereiniteit, democratie en vrijheid te respecteren, kan er een basis zijn voor het hervatten van constructieve interactie over de Straat van Taiwan’, aldus Tsai in haar toespraak op de nationale feestdag.

In haar speech vergeleek de president de invasie van Rusland in Oekraïne met het doel van China om op een dag Taiwan in te nemen. ‘We kunnen de uitdaging die deze militaire uitbreidingen vormen voor de vrije en democratische wereldorde absoluut niet negeren. De vernietiging van de democratie en vrijheid van Taiwan zou een zware nederlaag zijn voor de democratieën van de wereld.’

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. De regering in Taipei stelt dat de Volksrepubliek China het eiland niet kan opeisen, omdat Taiwan nooit door de communisten in Beijing is bestuurd. De communisten stichtten in 1949 de Volksrepubliek na het winnen van een burgeroorlog van de nationalisten. Deze nationalisten vormden hun eigen regering nadat ze naar Taiwan waren gevlucht.