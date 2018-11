President Sri Lanka verergert politieke crisis door ‘ongrondwettige’ ontbinding parlement

Een speciale politie-eenheid in Colombo, Sri Lanka. Beeld EPA

Sirisena verving eind oktober zittend premier Ranil Wickremesinghe door voormalig president en ‘sterke man’ Mahinda Rajapaksa, een omstreden zet die tot massale protesten leidde. Wickremesinghe weigerde zijn functie en residentie op te geven en beriep zich op zijn parlementaire meerderheid.

Wickremesinghe en zijn medestanders noemen Sirisena’s acties in strijd met de grondwet. Ze zullen de ontbinding van het parlement naar verwachting maandag aanvechten bij het hooggerechtshof. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië (voormalig kolonisator van Sri Lanka) en Australië veroordeelden de ontbinding zaterdag als ongrondwettig en in strijd met democratische principes.

Het besluit tot ontbinding kwam, niet toevallig, vijf dagen voordat het parlement na een tijdelijke schorsing weer bijeen zou komen om te stemmen over de premierswissel. Sirisena was volgens analisten bang dat zijn benoeming van Rajapaksa zou worden afgestraft met een motie van wantrouwen.

Westerse landen en ook buurland India zijn bezorgd over de nauwe banden van Rajapaksa met China. Dat land heeft Sri Lanka miljarden dollars geleend voor infrastructuurprojecten in de periode dat Rajapaksa president was (2005-2015). Als gevolg van die schulden kwam Sri Lanka in financiële problemen.

Het land besloot daarom eerder dit jaar de met Chinese hulp uitgebouwde diepzeehaven van Hambantota voor 99 jaar aan China te verhuren. India is bang dat China de haven zal uitbouwen tot een militaire basis.

China en India voeren al jaren een geopolitieke strijd in de Indische Oceaan. Beide regionale grootmachten willen Sri Lanka in hun invloedssfeer trekken. Het eiland ligt strategisch ten opzichte van de belangrijkste scheepvaartroutes in de Indische Oceaan.