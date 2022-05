President Sri Lanka beveelt leger vuur te openen op relschoppers na nacht vol onlusten

Een bus brandt nabij de residentie van ex-premier Mahinda Rajapaksa. Beeld AFP

Bij de onlusten zijn sinds maandag acht doden gevallen en meer dan tweehonderd mensen gewond geraakt. De gewonden vielen bij confrontaties met de politie en met aanhangers van de regering. Onder de dodelijke slachtoffers is een parlementariër van de regerende partij, die toen zijn auto werd belaagd twee demonstranten doodschoot en vervolgens zichzelf doodde.

De demonstranten zijn wanhopig door maanden van tekorten aan vrijwel alles en stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften. ‘Er is geen gas en geen olie. We hebben geen medicijnen en andere essentiële dingen’, zei een woedende man tegen een verslaggever van de BBC. ‘De mensen lijden en leven op één maaltijd per dag.’ Sri Lanka beleeft de ergste economische crisis sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1948.

Familie Rajapaksa

Betogers eisen al meer dan een maand dat de invloedrijke familie Rajapaksa zich terugtrekt uit de politiek. Demonstranten houden de familie, die al twintig jaar tot de politieke elite van Sri Lanka behoort, verantwoordelijk voor de crisis. Mahinda Rajapaksa stapte maandag onder druk van de protesten terug als premier. Zijn jongere broer Gotabaya is president en weigert te vertrekken.

Met de premier is ook de hele regering afgetreden, maar deze nederlaag is niet genoeg om de woede van de bevolking te bedaren. Na weken van overwegend vreedzame protesten, braken in de nacht van maandag op dinsdag grote rellen uit in de hoofdstad Colombo. Talloze huizen van leden van de familie Rajapaksa (meerdere familieleden bekleden belangrijke politieke posities) gingen in vlammen op. Ook huizen van andere ministers en parlementsleden waren doelwit van de betogers.

Op diverse plekken werden ordetroepen ingezet, die met traangas en waterkanonnen de massa uiteen probeerden te drijven. Betogers trokken op naar de residentie van de (inmiddels ex-)premier, waar ze werden ontvangen door tegendemonstranten met knuppels en stokken.

Inzet leger

In een poging de protesten de kop in te drukken heeft president Gotabaya tienduizenden soldaten ingezet om de straten van de hoofdstad Colombo te patrouilleren. Ze hebben het bevel gekregen gericht te schieten op iedereen die openbare eigendommen plundert of op een andere manier ‘schade aanricht’. De president kondigde maandag al een uitgaansverbod af voor het hele eiland en gaf ordetroepen de bevoegdheid mensen te arresteren en huiszoekingen te doen.

Voertuigen die in brand zijn gestoken bij onlusten tussen aanhangers van de regering en anti-gouvernementele demonstranten worden achtergelaten in Colombo. Beeld ANP / EPA

Ondanks de grote militaire aanwezigheid gingen de protesten dinsdag op verschillende plekken in de hoofdstad door. De hoogste politieagent van Colombo werd dinsdagmiddag aangevallen door een menigte die hem ervan beschuldigde niet genoeg te doen om vreedzame demonstranten te beschermen. Bij het kantoor van de president verblijven nog altijd massa’s mensen in een tentenkamp waar ze roepen om zijn aftreden.

De familie Rajapaksa heeft elders een veilig heenkomen gezocht. Sinds dinsdagochtend het gerucht gaat dat ze verblijven op de marinebasis in Trincomalee, een stad aan de oostkust, hebben zich ook daar demonstranten verzameld.