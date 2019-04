President Sri Lanka beveelt hoge ambtenaar en politiebaas af te treden: ‘Niet alert genoeg’

De moeder van de 13-jarige Shaini, die werd gedood bij de zelfmoordaanslagen op Sri Lanka, huilt bij haar begrafenis in Negombo. Beeld Reuters

Het bevel van Sirisena komt nadat hij dinsdag, in een televisietoespraak, al had gezegd dat hij de legertop binnen een dag zou vervangen. Vooralsnog blijft de minister van Defensie buiten schot: president Sirisena bekleedt deze functie zelf.

De voorzitter van het parlement en minister Lakshman Kiriella bevestigde woensdag berichten dat India op 4 april al informatie had doorgespeeld over mogelijke aanslagen op kerken, hotels en politici. Deze informatie werd echter niet doorgegeven aan belangrijke functionarissen.

‘Sommige hoge inlichtingenfunctionarissen verborgen deze informatie moedwillig’, aldus Kiriella. ‘De informatie was er, maar de hoogste veiligheidsfunctionarissen namen niet de juiste maatregelen. Wij moeten dit onderzoeken.’

Sarath Fonseka, een veldmaarschalk en politicus, vertelde het parlement woensdag dat de voorbereiding van de aanval zeven of acht maanden had gekost en het dus een ‘ongekend falen van onze inlichtingendiensten’ is dat dit niet is opgemerkt. De Britse krant The Guardian meldt woensdag dat Indiase onderzoekers hun Sri Lankaanse collega’s zelfs al maanden geleden in informele gesprekken hadden geïnformeerd over een netwerk van extremisten.

Onderminister van Defensie Ruwan Wijewardene (links) en de politie maken bekend dat 58 mensen zijn gearresteerd. Beeld AFP

Daders goed opgeleid

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Colombo, Alaina Teplitz, zei dat er fouten zijn gemaakt. ‘Er was duidelijk een fout in het systeem’, aldus Teplitz. De ambassadeur noemde de gebrekkige communicatie tussen de hoogste inlichtingenfunctionarissen ‘ongelooflijk tragisch’. Zij zei dat de Amerikaanse inlichtingendiensten geen aanwijzingen hadden dat de aanslagen op handen waren.

Volgens onderminister van Defensie Ruwan Wijewardene hebben sommige van de zelfmoordterroristen mogelijk in Groot-Brittannië en Australië gestudeerd. Hij zei dat uit het onderzoek was gebleken dat de meesten van de negen aanslagplegers goed opgeleid waren en opgroeiden in middenklassengezinnen. Een van hen zou een rechtenopleiding hebben afgemaakt. Onder de terroristen die zich zondag opbliezen, was één vrouw.

De twee daders die een bloedbad veroorzaakten in de luxe hotels Shangri-La en het Cinnamon Grand waren broers, melden politiebronnen aan het persbureau AFP. Zij waren zonen van een rijke specerijenhandelaar uit de hoofdstad Colombo. ‘Hun gedachtengang was dat de islam de enige godsdienst van het land moest zijn’, aldus Wijewardene.