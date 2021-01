President Rebelo de Sousa herkozen in Portugal, maar populistisch rechts wint terrein

Marcelo Rebelo de Sousa heeft zondag in Portugal de verkiezingen gewonnen. De 72-jarige president werd herkozen voor een tweede termijn. Beeld EPA

De socialist Ana Gomes komt volgens de voorlopige uitslag met 12,24 procent van de stemmen als tweede uit de bus, gevolgd door de extreemrechtse Andre Ventura die goed is voor 11,9 procent. De 38-jarige oprichter van de partij Chega (wat ‘Genoeg’ betekent in het Portugees) had gezegd dat hij in de race was om ‘links te verpletteren’.

Terwijl het politieke landschap de afgelopen jaren in veel EU-landen is veranderd door de opkomst van populistische partijen op rechts, heeft Portugal dat nog niet eerder gezien. Andre Ventura, een bondgenoot van de Franse Marine le Pen en de Italiaanse Matteo Salvani, won bij de parlementsverkiezingen in 2019 met 1,3 procent van de stemmen (70.000 kiezers) één zetel. Nu heeft hij een half miljoen kiezers achter zich weten te krijgen.

Historisch lage opkomst

De opkomst lag met 40 procent historisch laag. Van tevoren was al voorspeld dat veel mensen weg zouden blijven vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. In Portugal is sinds 15 januari een strenge lockdown van kracht. Mensen mogen alleen nog naar buiten als ze een geldige reden hebben, zoals naar de dokter gaan of boodschappen doen. Voor de verkiezingen werd een uitzondering gemaakt.

In Portugal wordt de president verkozen voor een periode van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. Het staatshoofd heeft voornamelijk een ceremoniële rol en geen uitvoerende bevoegdheden, maar kan wel optreden als scheidsrechter in geval van een politieke crisis.